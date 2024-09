Juhász László emellett arról is beszélt lapunknak, hogy a papíron jobb játékosok sajnos távoztak a csapattól, ennek függvényében is kell nézni az eddigi szereplést, valamint a szezon hátralevő részét. Az ő pótlásukra nem piacon magasan jegyzett futballistákat igazolt a Fehérvár FC, így tényleg a reális elvárás a középmezőnyben végzés lehet. Ez pedig annyira sűrű néha, hogy egy-két győzelemmel simán az elejére kerülhetsz, de egy-két bukással a végére is.

– Még a bajnokság elején vagyunk, ne felejtsük el, hogy tényleg az utolsó pillanatokig bármi változhat. Igazán nagy konzekvenciákat még nem kell levonni, talán majd amikor lemegy az első harmad, a 11 forduló, utána lehet gondolkozni, akkor körvonalazódnak jobban a dolgok. Akár még a nemzetközi kupát érő helyeket is elcsíphetjük, ha összeáll ez a brigád, de egy rossz szériával le is csúszhatunk, de a kiesésre még véletlenül se merek gondolni – jelentette ki a szurkolói elvárásokkal kapcsolatban a szurkoló. Kifejtette, a legfontosabb, hogy a játékosok küzdjenek, értékeljék a szurkolók biztatását és legyenek szerethetőek, ez sokkal jobb irány, mint az amikor már a pályafutása végén járó, akár magasabb szinten játszó futballisták idejönnek és rutinból oldják meg a dolgokat, a klub és a drukkerek pedig nem érdekli őket. Mint mondta, sokkal jobb ez a fiatal, lelkes vonal és személy szerint a magyar vonal erősödésének is örül.

Az RBD egyik alapítótagja a hétvégi vármegyei rangadóval kapcsolatban elmondta, háromesélyesnek gondolja, azonban mint fogalmazott egy „paraszthajszállal mindenképp esélyesebb a Puskás, ez egyértelmű".

– Látszik a meccseikből, hogy eléggé összeszokott társasággal dolgoznak, kiforrott a támadás, mi pedig ilyen szinten még nem járunk csapatépítés terén. Ahogy azonban mondani szokták a labda gömbölyű, bármi megtörténhet, a Vidi még csak most áll össze, így kiszámíthatatlanabb, szóval tényleg bármi történhet – zárta Juhász László.