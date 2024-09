Közel negyedszázad után vívott élvonalbeli bajnoki fehérvári, női kosárlabdapata, az ezredfordulón az Ikarus gárdája jutott fel az élvonalba és kezdte meg szereplését, azonban a szezont már nem fejezték be a legmagasabb osztályban. A DKKA kosárcsapata a 2023-24-es idényben a második helyen zárt a női amatőrbajnokságban, ezzel szerzett jogot a részvételre az elitben. Az edzőmeccsek bíztatóan alakultak, aztán eljött az első tétmeccs is, vasárnap este az Alba Regia Sportcsarnokban fogadták a Vasas együttesét. Jól sült el a hazai vezetők döntése, miszerint nem szednek jegyet a hazai bajnokikra. Miután a meccs időpontja nem ütközött egyetlen, koronázóvárosi sporteseménnyel sem – a futballisták Paks elleni, délutáni bajnokija korábban befejeződött -, sokan ellátogattak a kosármeccsre, remek hangulat uralkodott a létesítményben. Az első félidőben pedig különösen, a hazaiak ott loholtak a rutinosabb budapesti nyomában, azonban utolérni csak ritkán őket, bár, néha vezettek is 1-2 ponttal a vendéglátók, a vendégek diktálták az iramot. Amikor igazán közel jöttek Szentpáli Gergő tanítványai, a látogatók mindig képesek voltak újítani. A második húsz perc elején nyílt az olló, a hazaiak kulcsembere a palánk és a mezőnyben is extra produkcióra képes, saját nevelésű, a klubhoz tavaly nyáron visszatérő Laufer Gabriella begyűjtötte negyedik személyi hibáját, ezért a szakmai stáb kénytelen volt pihentetni, csak a meccs végjátékához közeledve küldték vissza a parkettre, a négy fault birtokában az erőcsatár bár végig küzdött, figyelnie kellett a kipontozódásra. A percek múltával egyre inkább elléptek a fővárosiak, akik végül megérdemelten nyertek, 80-57-re.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón senki nem tűnt csalódottnak. A vendégek szerb szakvezetője, Nenad Markovic volt érthetően jobb hangulatban.

- Teljesen megérdemelten győzött a Vasas. Látszik az a szisztematikus munka, ami évek óta tart a csapatnál. A rutinosabb és jelenleg jobb csapat győzött. Ami minket illet, az első félidőért egyértelműen jár a lányoknak a dicséret, mert védekezésben azt kaptam, amit vártam tőlük. Azonban az eladott labdák és az abból kapott pontok érthetően hátráltatták a csapatot. A második félidőben megzavarta a rotációnkat Laufer Gabi negyedik faultja, ettől függetlenül azt gondolom, hogy több volt ebben a húsz percben is. Akkor sem szabad kiengednünk, amikor már eldőlt a mérkőzés, nem engedhetjük meg magunknak, hogy feladjuk, ilyenkor már ne menjünk a szabad labdákért. Természetesen nagyon örülünk neki, hogy bemutatkozhattunk az első osztályban, nagyon vártuk ezt a napot. Türelmesnek kell lenni a csapattal, sok edzésre és munkára van szükségünk még. Most nagyon nehéz szakasz jön, de meg kell találni azokat a részcélokat, amiket teljesíthetünk, hogy a novemberi, számunkra igazán fontos mérkőzésekre csúcsformába kerülhessünk – közölte Szentpáli Gergő, a DKKA szakvezetője.