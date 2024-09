A Volán az osztrák bázisú bajnokság alapszakaszában elért második helyével kvalifikálta magát a tavaly óta már csak 24 csapatos CHL-be – amikor a fehérváriak először szerepeltek a BL-ben, akkor még nyolc négycsapatos csoportban zajlottak a küzdelmek. A fehérváriak két évvel ezelőtt két győzelemmel és négy vereséggel a csoportjuk harmadik helyén zártak, a sikereket a lengyel GKS Katowice ellen érték el. A 2023 óta érvényes új lebonyolítás szerint viszont már nem csoportokban zajlik az első fázis, hanem hat különböző együttessel lejátszott mérkőzést követően a 24-es mezőny első 16 helyezettje lesz ott az egyenes kieséses szakaszban.

A mostani ellenfél Pardubice a cseh Extraliga legutóbbi kiírásában közel járt a bajnoki címhez, hétmeccses párharcban maradtak alul összesítésben 4-3-ra az Ocelári Trineccel szemben úgy, hogy a hetedik összecsapás hosszabbításban dőlt el. A csehek rutinos kerettel bírnak, nyolc mezőnyjátékosnak is van NHL-tapasztalata – közülük a nyolc szezon alatt 362 mérkőzést megvívó Andrej Sustr emelkedik ki –, a KHL-rutint nézve pedig szintén erősnek mondhatóak: Tomás Zohorna 2015 és 2021 között erősítette az Amurt, a kétszeres világbajnok Roman Cervenka gólkirály volt az orosz bázisú ligában és 2015-ben Gagarin Kupát nyert az SZKA-val.

Keményen kezdtünk, de nem jó értelemben, a kanadai Tim Campbell fejre irányuló szerelése ért 5 perc plusz végleges kiállítást. És 42 másodperc elteltével már érkezett is az első pardubicei gól, Cervenka bombázott a kapu jobb oldalába, 1-0. A CHL-ben viszont ilyenkor nem jár le a kiállítás, tehát további nehéz percek vártak a Volánra, amit nem is sikerült megúszni. Először ugyan egy jó edzői challenge után visszavontak egy gólt a játékvezetők, de a büntetés utolsó másodperceiben Sedlak érkezett egy kapu mögül visszaadott korongra, és Horváth lábai között lőtt a hálóba, 2-0. Ezután végre kezdett kicsit magára találni a Fehérvár, amit gyorsan derékba tört egy újabb büntetés, ezúttal Cameron Gaunce ült ki 2 percre. Ezt a létszámhátrányt most megúsztuk, de az első tíz percből hetet kevesebb emberrel a jégen kellett lehoznia a fiúknak. Óriási nyomást gyakoroltak a csehek a fehérvári játékosokra, Horváth Dominik figyelme egy pillanatra sem lankadhatott. A harmad végén Vomacka is munkára lett fogva, Erdély, Stajnoch és Terbócs is próbára tette a csehek kapusát, de ő áthatolhatatlannak bizonyult.

A középső játékrész első öt perce hozta a következő pardubicei találatot, Dvorak lőtte erőből a kapu előtt helyezkedő társhoz a korongot, Sedlak pedig tökéletesne ért bele, és a bal felsőbe postázta a keménygumit, 3-0. Pillanatokkal később Sebők előtt adódott lehetőség, Vomacka kotort bele a korongba, de Berger ismétlése se jutott át a cseh ketrec őrzőjén. Horváth Dominik viszont tehetetlen volt Smejkal lövésénél, aki egy palánkról visszapattanó korongot kotort közelről a gólvonal mögé, 4-0. Ezután mi is kipróbálhattuk magunkat emberelőnyben, rövid ideig öt a három ellen is, de a gólszerzés elmaradt. Ebben a húsz percben feltűnően sok korongot adtunk el a semleges harmadban, ami jelentősen csökkentette a Fehérvár esélyeit a gólszerzésre. A gondokat pedig csak tovább tetézte Kuralt öt perc plusz végleges kiállítása a harmad legvégén.

A harmadik játékrészre áthúzódott 3:20 a büntetésből, így megint volt miért izgulni, főleg Németh eladott korongja után, amit gyorsan meg is büntettek a pardubiceiek, Hercik kapáslövése kötött ki Horváth Dominik kapujában, 5-0. Az ajándékba adott lehetőségek száma pedig tovább nőtt, egy buli után voltunk határozatlanok, Kaut indult meg egyedül és mindenkit lehagyva csúsztatta a korongot Horváth mellett a kapuba, 6-0. Kiállításperceket is gyűjtött még ebben a harmadban a Volán, szerencsére gólt ebből nem kaptunk, de büntetőt is lőhetett később a hazai csapat, amit Kaut végzett el, szép csellel verte át Horváthot, 7-0. A Fehérvár tehát ismét belekóstolhatott az elit jégkorongba, hogy ez mennyire ízlett nekik, az már más kérdés.

Szombaton 18.30-kor a Sparta Praha következik, ahol fikarcnyit sem lesz könnyebb dolga a Volánnak.