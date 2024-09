A székesfehérvári és a felcsúti együttes mellett a csákváriak is most, a harmadik fordulóban csatlakoznak be a sorozatba.

Ahogy az fentebb olvasható, a Puskás Akadémia a Szombathelyi MÁV Haladás VSE vendégeként lépnek pályára, míg a Fehérvár FC Monorra utazik. Az Aqvital FC ezúttal az NB II-es rivális Mezőkövesd-Zsóry otthonában lép pályára.

Az NB III-ban szereplő Iváncsa KSE már az előző két fordulóban is pályán volt. Az elsőben a Bólyi SE otthonában diadalmaskodtak 4-1-re, majd az Ercsi Kinizsi SE-t verték vármegyei rangadón 7-2-re szintén idegenben. Ezúttal hazai pályán várják a folytatást, a Tiszakécskét látják vendégül.

A vármegyei I. osztályban harcoló Dunaújváros FC az első fordulóban 3-1-re múlta felül az Unione FC-t, majd a Faddi SE-t ütötte ki 11-1-re idegenben, hogy aztán a mostani körben a Karcagi SE ellen lépjen pályára.

MOL Magyar Kupa, harmadik forduló

szeptember 14., 15.00: Dunaújváros FC – Karcagi SE

szeptember 14., 15.00: Iváncsa KSE – Tiszakécskei LC

szeptember 14., 15.00: Monor – Fehérvár FC

szeptember 14., 19.00: Mezőkövesd-Zsóry – Aqvital FC Csákvár

szeptember 15., 18.30: Szombathelyi MÁV Haladás VSE – Puskás Akadémia FC