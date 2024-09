– Hogy került az életébe a kézilabda?

– A szüleim kézilabdameccsekre jártak, én pedig mindig sírtam nekik, hogy én is szeretnék egyszer elmenni velük. Idővel célt értem, elvittek engem is, ahol én rögtön kijelentettem: kézilabdázni szeretnék. Így indult, öt évet voltam a Ferencvárosban, majd négy és fél évet Nemesvámoson, utána pedig visszakerültem Budapestre, és itt játszottam fél-fél évet Dunavarsányban és Dunakeszin. Következett egy év Szentendrén, majd Ajkán, és onnan érkeztem most nyáron Gárdonyba.

– Most a szélen játszik, de mindig ez volt a posztja?

– Átlövőként kezdtem, aztán a Fradiból szélsőkét jöttem el, és a veszprémi időszakomban is ott játszottam. Viszont mikor visszakerültem Dunavarsányba, ott inkább középen irányító és átlövő pozícióban számoltak velem. De utána mindegyik klubcsapatomnál újra a szélen játszottam.

– Melyiket érzi inkább magáénak?

– Mindig is a szélen éreztem jól magam. Ott kihasználhatom a gyorsaságomat, és az egy jó gondolkodós poszt.

– És a strandkézi mikor került képbe?

– A diákolimpián, amit az akkori veszprémi osztályunkkal – ami egyben a klubcsapatunk is volt -, meg is nyertünk. Teljesen beleszerettem ebbe a játékba, és el is kezdtem komolyabban űzni egy klubcsapatnál.

– Most nyáron a gárdonyi Venice Beach Girls tagjaként az ob-n a hatodikak lettek. Ez csalódás vagy szép eredmény?

– Egyáltalán nem volt csalódás. Nagyon jól sikerült nyarat tudhatunk magunk mögött, ahol tényleg eszméletlen eredményeket értünk el. Olyanokat, amit nem is gondoltunk volna. Idén nagyon kiegyenlített volt a mezőny, úgyhogy tudtuk, nehéz dolgunk lesz. A keresztjátékban nehéz ellenfelet kaptunk, az ötödik helyünk pedig egy icipici szerencsén múlt. Szóval semmiképpen nem vagyok csalódott ezzel a hatodik hellyel.

– Mennyire más a teremkézilabda, meg a strandkézilabda? Ha valaki az egyikben jó, akkor mennyire egyértelmű, hogy a másikban is jó lesz? Mennyire más tulajdonságok kellenek egyikhez, illetve másikhoz?

– Más a kettő, a strandon például sokkal több szerepet kap az állóképesség. A teremben is szükséged van rá, viszont a strandon mégiscsak homokban játszol, teljesen más közegben, süt a nap ezerrel. De azon túl, hogy jól kell kezelned ezeket a környezeti hatásokat, kevesebb időd van megnyerni egy mérkőzést, jó döntéseket hozni, kevesebben vagyunk védekezésben, tehát rengeteg lábmunkára van szükség. Sokban egyforma a kettő, a ruganyosságot, az állóképességet, meg nyilván a lövőtechnikát is igényli mind a terem, mind a strandkézilabda. De nem feltétlen mondanám azt, hogy ha valaki ügyes az egyikben, akkor a másikban is.