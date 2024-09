Csór Truck-Trailer (1.) – Enying (13.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: – Minden csapatvezető és edző jó kezdésről álmodik, nekem ilyen utoljára még a megye kettőben adatott meg, hogy zsinórban két győzelemmel kezdtünk. Nagyon örülünk az eredményeknek és nyilván mindent megteszünk, hogy ez a sorozat így folytatódjon továbbra is. Az Ercsi kimondottan erős csapat, amely a tavalyi bajnoksághoz képest szerintem még erősebb lett, és a nagy meleg ellenére megye egyes szinten élvezhető, közönség szórakoztató mérkőzést játszottunk velük. Talán küzdeni tudásban és motivációban jobb volt a csapatom. Az első fél órában két meghatározó játékosunk - Junior Joaz, és Vass Dávid - is komolyabb sérülés szenvedett, erre azonban jól reagáltak a játékosok, és erősítette a csapategységet. Kemény mérkőzésen megérdemelten nyertünk. Természetesen vasárnap is győzni szeretnénk, ám attól, hogy az Enying két vereséggel kezdett ugyanolyan tisztelettel fogunk pályára lépni, mintha kétszer nyertek volna. Minden mérkőzés más, számunkra nincsen könnyű 90 perc, ezért hasonlóan nagy elánnal készülünk erre a találkozóra is, mint az előzőekre.



Tóvill Kápolnásnyék (3.) – Lajoskomárom (4.)

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: – Pici szerencsével szombaton talán felénk dőlhetett volna mérleg nyelve. Felhívtam a játékosok figyelmét, ha olyan lesz a hozzáállás, annyira tompák leszünk, mint a Mezőfalva ellen, akkor csúfos vereség lehet a végén. Örülök annak, hogy jól vették a srácok az akadályt, mindenki megfelelően állt a mérkőzéshez, és ennek az lett az eredménye, hogy a Dunaújváros nem tudott betalálni a kapunkba. Elégedett voltam a játékunkkal, úgy gondolom, hogy kevés csapat fog pontot szerezni a Dunaújváros ellen. Bizonyára nagy önbizalommal érkezik hozzánk a Lajoskomárom, Nyékről azonban nagyon nehéz elvinni a három pontot - bár ez pontosan ellenfelünknek sikerült tavaly, ezért van miért visszavágnunk. Tudjuk jól, hogy erősödött a Lajoskomárom, és a játékosállományuk alapján az élmezőnybe várom. Igazi hatpontos összecsapás lesz!

Ikarus-Maroshegy (11.) – Martonvásár (8.)