Dala Martint a kezdetekről kérdezem, azt mondja, pár momentum beugrik, de kevés emléke maradt meg abból az időből.

- Az biztos, hogy Hegedüs Ferencnek és Milinte Árpádnak nagy érdemei voltak abban, hogy kapus lettem. Mindketten ott voltak, amikor kicsiként az alapokat le kellett tenni, akár a Főnixben, akár később a Vidiben. Árpival ezen kívül sokszor dolgoztam az utánpótlás válogatottakban, nála is mutatkoztam be a korosztályos nemzeti együttesben, továbbá idén tavasszal, az U21-es válogatottban is az ő kezei alatt készültem. Tőle is kaptam gratulációt meccs után, ami nagyon jól esett. Ha egy valakit ki kéne emelnem eddigi pályafutásom során, az biztosan Hegedüs Ferenc, kicsi korom óta jelen van életemben. A sors úgy hozta, hogy utánpótlás éveim alatt szinte végig együtt tudtunk dolgozni, majd ő volt a kapusedzőm az NB III-as debütálásomkor. Az edzői feladatokon kívül is sokat köszönhetek neki, mindig úgy tekintettem rá, mint egy második apára, akihez bármivel fordulhatok és valahogy mindig tudott is segíteni. Sokszor elképzeltem, örülnék, ha jelen lenne az első NB I-es meccsemen is, így pedig álomszerű volt, hogy nyáron újra ő lett a kapusedzőm. Egyébként nehéz lenne mindenkit felsorolni, akinek hálával tartozom, már ennyi idő alatt is számos kapusedzővel dolgozhattam, mindenkitől tanultam valamit, ami javamra vált és szerencsére a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a legtöbbjükkel.

A húsz esztendős, fehérvári kapus csapata egyik legjobbja volt az MTK elleni találkozón

Fotó: TÓTH ELLA / Fehérvár FC

Arról kérdezem, számára ki jelenti az ideális hálóőrt, elsőként a németek világbajnokát, a Bayern München legendáját említi.

- A külföldi kedvencem egyértelműen Manuel Neuer, a magyarok közül pedig Kovácsik Ádám. Még az U14-ben védtem, egy mentorprogram keretein belül ismertem meg és attól a ponttól kezdve mindig önzetlenül segített, amiben csak tudott. Később volt szerencsém együtt edzeni vele, most, a meccs előtt is beszéltünk, valamint utána is gratulált. Úgy gondolom, a karrierem jól halad, az U15-től U19-ig az összes utánpótlás válogatottban pályára léptem, valamint már voltam kerettag U21-ben. A következő lépés az U21-es bemutatkozás, a hosszú távú cél pedig természetesen a felnőtt válogatottság.