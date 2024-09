– Először is gratulálok a csapatomnak, mert egy nagyon jó mérkőzést játszottunk a Szegeddel. Szerintem látványos is volt, legalábbis én annak éreztem a kispadról. Készültünk arra, hogy a Szegednek nem nagyon fog változni a játéka, viszont azt is látjuk, hogy beerősített. Nagyon jól igazoltak, és azzal, hogy nálunk ennyi fiatal játékos van, azért néha bizony megremeghet a láb. Sajnos pont ilyen helyzetekből kaptunk gólt, de annak nagyon örülök, hogy a mérkőzést nagyon jól kezdtük, gyorsan sikerült gólt szereznünk. A meccs végén egy kis rutin hiányzott, akkor talán elkerülhettük volna a szegedi egyenlítést. Azt gondolom, hogy az első félidőben minden rendben volt, bár az aggasztó, hogy a Szeged dominált a vezetésünk után. Erre nem nagyon tudtunk reagálni, de a második félidőben változtattunk kicsit, és visszajöttünk a mérkőzésbe. Ráadásul Baracskai Roland nagyon szép gólt rúgott, nagyon jól jöttünk ki a nyomás alól. De ilyen a foci, gólra rögtön gólt kaptunk, sajnos ismét a rutintalanságunknak köszönhetően. Ez nálunk benne van, de nem probléma, mert a játékosok megtapasztalják ezeket a hibákat, és tanulnak belőlük, a következő mérkőzéseken pedig már nem követik el. A végén mindkét csapat el akarta dönteni, komoly nyomás alatt álltunk, de nem volt olyan helyzetük a végén, ami aggasztó lett volna – nyilatkozta Tóth Balázs vezetőedző.