Rövidesen, kora ősszel a város és a klub szervezésében különböző programokra, vetítésekre, a régi emlékek közös felelevenítésére kerül sor Videoton 40 elnevezéssel, ugyanis négy évtizede, a Dukla Praha ellen kezdte meg szereplését a koronázóvárosi egylet az UEFA Kupában és menetelt egészen a döntőig. Azonban nem ez volt az első fellépése a Fejér megyeieknek a nemzetközi porondon, előzőleg is többször voltak érintettek. Bár kétség nem férhet hozzá, az 1984-85-ös menetelés a legemlékezetesebb és vélhetően jó ideig az is marad.

Első alkalommal pontosan fél évszázada, 1974 szeptemberében látogatott ki a nemzetközi szintérre a Videoton, az akkoriban is élcsapatnak számító olasz Nápolyt küldte a fehérváriak útjába a nem túl kegyes Fortuna. Az első meccset idegenben vívta a Kovács Ferenc vezette együttes, a látogatók 2-0-ra kikaptak, Fehérváron pedig 1-1-es döntetlenre végeztek. Mindkét összecsapáson az első perctől az utolsóig ott volt a játéktéren a jobbhátvédként bevetett Hartyáni Gábor, aki tíz évvel később is fontos szerepet játszott a Vidi menetelésében, utóbbi alkalommal már pályaedzőként. A múltidézést az olaszországi derbivel kezdtük.

- A bajnokságban a 4. helyen végeztünk, ezzel szereztünk jogot az indulásra UEFA Kupában. A sorsolásnál már lehetett érezni, nem lesz hosszú az utunk, ugyan nemzetközi meccseket játszottunk korábbi is, felkészülési időszakokban, döntően déli országokban, de ez a fajta kihívás újdonságnak számított. A Napoli már akkoriban Európa hírű gárda volt, 80 000 néző előtt vívta meccseit. Én mindig középpályást játszottam, akkoriban jobbhalfot említettek ezen poszt kapcsán, Kovács Ferenc elképzelése az volt, hogy a klasszikus hátvéd posztot el kell felejteni, hogy a védő csak rúgdossa előre a labdát. Úgy gondolta, én szerepelek jobbhátvédként, mellettem, középen Kovács József, a magyar Beckenbauer, valamint baloldalt Czeczeli Károly, mindhárman jóban voltunk a labdával, a szakvezető elképzelései szerint már a védővonalból elindítottuk a támadások felépítését, nem csak vaktában előrevágtuk a labdát, akkoriban ez új gondolatnak számított. Bekapcsolódtunk a játékba, ami működött is. Nápolyban kerültem vissza a védelembe a középső alakzatból, számunkra sok újdonsággal szembesültünk. Megkezdtük a szokásos bemelegítést 15 perccel a kezdés előtt, gimnasztika, néhány sprint, az ellenfél játékosai már fél órája tréningeztek, a lelátó alatti hatalmas, fedett területen volt futófolyosó, kapuk, ott gyakoroltak, ami számunkra alig volt hihető. A sípszó előtt tíz perccel bementek az öltözőbe, lezuhanyoztak, felvették a meccsszerelést és jöttek ki a pályára. A meccsen jobbak voltak, 2-0-ra nyertek, a 46. percben kaptuk az első gólt, rossz ütemben. Nem estünk össze, végig jól tartottuk magunkat, a hangorkánhoz nem voltunk hozzászokva, a hazai, teltházas, Fradi, vagy Újpest elleni, tízezres meccsek erre nem készítettek fel. A visszavágón, a Sóstói Stadionban telt ház előtt Wollek Tibi góljával gyorsan vezettünk, az olaszok egyenlítettek, az eredmény később már nem változott. Az itthoni meccsen Csongrádi Ferenc csereként lépett pályára, utazott volna Olaszországba is, de nem volt útlevele, valamint szintén előzőleg került fel az első csapat keretébe az ifiből Májer Lajos és Végh Tibor is. Később, az 1976-os ezüstéremmel záruló szezonban már mindhárman stabil tagjai voltak a csapatnak.