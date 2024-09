Komoly hagyományai vannak a diáksport napjának hazánkban, sőt az esemény kapcsán már kettős jubileumról beszélhetünk, hiszen már tizedik éve tartanak Európai Diáksport Napot (ESSD) is.

A jeles alkalomból ellátogattunk a székesfehérvári István Király Általános Iskolába, ahol jó hangulatban és színes programokkal mozgatták át a gyerekeket. A kicsit borongós idő ellenére, egész délelőtt zengett az izgatott diáksereg. Változatos és mindenre felkészült forgatókönyvvel készültek a szervezők a sportnapra. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is volt adott évnek megfelelő táv, tehát 2024 méteres futás. A gyerekek sorversenyeken, ügyességi játékokon vehettek részt, emellett megismerkedhettek számukra új, vagy nem igazán ismert sportokkal is, ilyen volt például a francia eredetű golyójáték a petanque, vagy az amerikai foci ütközés mentes változata a flagfoci is.

Idén is voltak komoly meghívottjai az iskolának, a Honvéd Szondi SE több tagja is segített az állomásokon a tanároknak, mellettük pedig még eljöttek a Fehérvár Enthroners American Football SE játékosai közül többen is. Dr. Terbulyák Péter és Zilai János vezérletével a gyerekek megismerkedhettek többek között a már fent említett flagfocival mely Los Angelesben olimpiai sportág lesz, emellett gyakorolhatták az elkapásokat, ütközéseket, és a játékot irányító vezényszavakat is.

A program keretein belül a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) hivatalos facebook oldalán 10 órától egy élő közvetítéshez csatlakozhattak a diákok egy bemelegítő táncos program erejéig.

Az István Király Általános Iskola tornatanára és a program egyik főszervezője Rácz Katalin számolt be arról, hogyan motiválják a diákokat – Szerintem nagyon fontos ez a nap, mi mindig igyekszünk színesíteni, izgalmassá, érdekessé tenni az eseményt, próbáljuk megmutatni nekik a sport minden ágát, ezzel mindenki megtalálhatja a hozzá illő sportot – emellett még kiemelte megpróbálnak minden évben más sportágból vendégeket hívni. Mesélt még az aktív iskola programról, melyhez évről évre egyre több intézmény csatlakozik, ennek keretein belül osztják meg ötleteiket, motiválják, segítik egymást, hogy a gyerekeknek minél színesebb programokkal készülhessenek.