- Azt azért sajnos látjuk, hogy már nem szeretnek annyira focizni az emberek, mint régen. Másrészt a klímaváltozás nagyban befolyásolja, hogy mikor kezdődjenek a bajnokságok. Most már nem lehet elkezdeni augusztus elején-közepén, mert olyan melegek vannak, hogy nem bírják a csapatok. Szeptember elejétől november közepéig tart a harmadosztályú bajnokság, és olyan visszajelzéseket kapunk, hogy ennyi terhelés és játék bőven elég. Megváltoztak az emberek szokásai, nem akarnak annyira futballozni, dacára annak, hogy mi minden lehetőséget mindenféle bajnokságban biztosítunk, bízva abban, hogy mindenki megtalálja számítását ebben a rendszerben. Úgy látszik, hogy ez is kevés... – tette hozzá az igazgató.

Abban lehet reménykedni, és rejtett célja az igazgatóságnak, hogy a kispályás bajnokságban résztvevő csapatok – melyre a nevezés a napokban fejeződött be - közülük néhány visszatérhet a nagypályás pontvadászatba. Jó példa erre idén a Lovasberényi TE gárdája, amely játszott a kispályás bajnokságban, tavaly a 3. lett, és most ott van harmadosztály mezőnyében.

- Igazság szerint nincs ráhatásunk arra, amikor visszalép egy csapat, hogyan gondolta előzetesen a nevezését. Úgy tervezzük a bajnokságot, hogy mindenkinek legyen kellő mérkőzés száma, mindenki játékhoz jusson. Amikor átgondolatlanul, idő előtt visszalép, nem csak magával szúr ki, hanem azzal is akivel csoportban van. A büntetési tételeket pedig azért tettük be kiírásba, hogy visszafogja a csapatokat, és legyenek szankcionálva ilyen esetekben. Nem utolsó sorban a többi csapattal szemben tisztelettel legyenek, mert azok számítanak arra, hogy játszani fognak. Ez sokkal összetettebb probléma annál, hogy egy csapatra vetítsük, hiszen a többi együttes előzetesen megtervezett programját is felboríthatja. – mondta zárszóként Schneider Béla.