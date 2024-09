Honnan indult a karriered?

– Debrecenből, világéletemben ott éltem, ott is nevelkedtem. Már 15 éves korom óta profi szerződésem volt, a korosztályos válogatottban is szerepeltem. Amikor NB II-es volt a DVSC akkor sikerült bemutatkoznom a felnőttek közt is még 2020-ban. Olyan játékosokkal tudtam együtt dolgozni, hogy más csak álmodni mer róla. Akkor jött haza Dzsudzsák Balázs, akivel azóta is nagyon jóba vagyok vele. Ezután kerültem el a cívisvárosból, Hódmezővásárhelyre vezetett az utam, majd Tiszafüredre, ott azonban nem jöttek be a számításaim.

Ezután az MLSZ adatai szerint volt egy hosszabb kihagyásod.

– Igen, ekkor jött az Éden Hotel című reality, amelynek keretein belül 45 napot töltöttem Mexikóban. Úgy éreztem, hogy valami újba szeretnék belevágni. Amiután hazajöttem a forgatásról kimaradt egy évem a futballból, ez nagy törés volt, hiszen egészen idáig ezzel foglalkoztam, ebből éltem, ez volt a munkám. Egészen mostanáig, a Kabát FC-ig nem volt más.

A műsorról is beszélünk, azonban ez előtt kanyarodjunk vissza a futballra. Hogy kerültél Martonvásárra?

– Mivel a foci körforgása nem olyan nagy, a Kabát FC edzői közül sokukat ismertem korábbról, jó kapcsolatot ápoltam velük, például Völgyi Dániellel vagy épp Simon Attilával, Kondás Elemér pedig edzőm volt Debrecenben. A martonvásári lehetőséget is Simon Attilának köszönhetem, aki azt mondta, ez egy jó lépcsőfok lehet az életemben, a karrieremben. Leültünk egyeztetni a martoniakkal és elég hamar meg is tudtunk egyezni, annak ellenére is, hogy a döntést nem hoztam meg ilyen könnyen. Próbáltam a végsőkig kivárni, hiszen korábban amikor döntést hoztam akkor nem úgy alakultak a dolgok, ahogy az nekem a legjobb volt. Remélem és úgy érzem, hogy most sikerült jól választanom.

Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy a második fordulóban rögtön dupláztál.

– Nagyszerűen kezdtem igen. Az első fordulóban is kaptam már harminc percet, de az teljesen más volt, nem ismertem még a srácokat annyira. A másodikban aztán meg tudtam mutatni magam úgy is, hogy egy év kimaradt a nagypályás fociból. Még mindig bennem van a váratlan, ezt megmutattam most is. Mindig is ezt a tipikus kilences szerepet töltöttem be a pályán, a kapu előtt nagyon éles vagyok, talán mondhatom, csukott szemmel is érzem a kaput. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy Debrecenben nagyon jó képzést kaptam, nagyon jó edzőim voltak, akik sokat segítettek ezekben.