A lányok az elmúlt hétvégén az ausztriai Linzben kezdték meg a felkészülést, ahol három nap alatt három mérkőzést játszottak le. Lukasz Przybylak vezetőedző lányai az első összecsapáson a házigazda Oberbank Steelvolleys ellen 3:1-re kikaptak, szombaton és vasárnap azonban győztesként hagyták el a pályát, a cseh VK Královo Pole Brnót 3:2-re verték, a svájci VC Kanti Schaffhausent pedig 3:0-ra.

„Ez a torna nagyon hasznos volt számunkra. A három mérkőzés, amit játszottunk, merőben különbözött egymástól, kezdve a Linz elleni kissé gyengébb teljesítménnyel. Nehezen lendültünk bele az összecsapásba, és nem tudtunk végig koncentrálni. A brnói csapat elleni ötszettes csata a lányok karakterének igazi próbája volt, mind a tizenegy játékos aktívan részt vett a küzdelemben, harcoltunk minden labdáért. Vasárnap, az előzetesen legerősebbnek tartott svájci ellenféllel szemben mutattuk a legszebb arcunkat. Végül szettveszteség nélkül nyertünk. Agresszivitást és olyan technikai, illetve taktikai szintet mutattunk, amelyet szeretnénk stabilizálni és folyamatossá tenni a következő szezonban. Az Ausztriában eltöltött idő hasznos alapot biztosít az elemzésre. Azt is megerősítette, hogy időre van szükségünk a játékhelyzetek szimulálásához, hogy az átalakult keret összecsiszolódjon, és erősebb, egységesebb együttessé váljunk. Most a soron következő barátságos mérkőzésekre tekintünk előre. Addig is a regenerálódásra és a hétvége során rosszul kivitelezett játékelemek javítására összpontosítunk" – nyilatkozta a mavelore.hu-nak a csapat vezetőedzője, Lukasz Przybylak a hétvége után.

A férfiak mindeközben Nagybányán játszottak felkészülési tornát, ahol a holland Rebo Woningmakelaars Rebellét 3:0-ra, a házigazda Baia Maret pedig 3:2-re győzték le. A megmérettetés utolsó összecsapásán Omar Pelillo fiai a Zalauval már nem bírtak el, 3:1-re kikaptak, így akárcsak a lányok, a második helyen zártak. A torna legjobb játékosának Redjo Kocit, a székesfehérváriak csapatkapitányát választották.

„Pozitív tapasztalatokkal gazdagodtunk az első felkészülési tornánkon. A csapat még nincs kész, de jó úton haladunk a céljaink elérése érdekében. A csapatban nagyon jó a hangulat és jól működik a kohézió, aminek nagyon örülök, erre majd lehet építeni a jövőben. Félúton vagyunk a felkészülésben, de a bajnoki rajtra minden a helyére fog kerülni" – mondta Omar Pelillo a mavelore.hu-nak a tornát követően.