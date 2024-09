Minden jel arra utal, jól sikerültek a DKKA nyári igazolásai, ugyanis a korábbi edzőmeccsekhez hasonlóan ezúttal is jó játékkal jelentkeztek a koronázóvárosiak, végig vezetve, könnyedén verték a hűség városából érkező vendégeket. A két együttes kézenfogva jutott fel három hónapja az NB I-be, ahol vélhetően nagy harcot vívnak majd a bennmaradásért. A hétvégi meccsből kiindulva a Fejér vármegyeiek előrébb járnak az építkezésben, mint a 2022-es Euroliga-győztes Sopron Basket fiókcsapata. A fehérváriak az első bajnokin szeptember 29-én, vasárnap, 18 órakor fogadják a Vasas Akadémiát az Alba Regia Sportcsarnokban.

– A felkészülésünk alatt most működött a legjobban a védekezésünk, aminek köszönhetően támadásaink is jó ritmust kaptak, a hármasok is beestek végre. A közvetlen riválisaink ellen akkor lesz esélyünk, ha megpróbáljuk őket 60 pont alatt tartani, amit a soproniak elleni edzőmeccsen sikerült elérnünk. Van még két hét a bajnokság kezdetéig, csiszoljuk tovább a játékunkat, addig amennyit lehet – mondja Szentpáli Gergő vezetőedző.

A lányok augusztus 12-én kezdték a felkészülést, a magyar játékosokkal, másfél héttel később, augusztus 22-én csatlakozott első légiósuk, Makenna Marisa.

– Mozgalmas nyár volt a 2024-es – folytatja a szakvezető. – Az U20-as Európa-bajnokságon a magyar szakmai stáb tagjaként dolgoztam, utána bő három hetem volt, amit a családommal, pihenéssel tudtunk tölteni. Szerencsére elmentünk nyaralni belföldön és külföldön, így sikerült kimaxolni a nyarat, szükségem volt egy kis feltöltődésre.

Fontosnak tartja, hogy a fiatal, koronázóvárosi csapat magját sikerült együtt tartani, a tavalyi, meghatározó játékosok maradtak.

– Laufer Gabi, Varga Sára, Szücs Réka, Drávecz Boróka, Dávid Mia és Papp Lilla is szerződést hosszabbított. Melléjük érkezett Hegedüs Janka Győrből aki a legrutinosabb játékosunk, Makenna Marisa pedig első európai szezonját kezdi meg. Érkezett még két fiatal az U20-as válogatottból, akiket jól ismerek, megnyugtató, hogy Katona Bogi és Takács Dorina is nálunk folytatja. Nem szabad elfelejtenünk, hogy saját utánpótlás bázisunkból három, junior korú játékos is felkerült az első csapathoz, Milis Lilla, Vagyon Réka és Sverteczki Sára is a felnőtt csapattal készül. Egy hely kiadó még a keretben, center poszton szeretnénk erősíteni, a tervek szerint a közeljövőben még egy külföldi játékost fogunk igazolni erre a feladatkörre. Eddig öt edzőmérkőzést játszottunk – még egyet vívunk majd a Vasas elleni, első tétmeccselőtt –, az említett találkozókon nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk. A mindig élcsapatnak számító Szekszárdtól kikaptunk, megvertük a DVTK U23-as együttesét, a Csata DSE gárdáját, valamint kétszer a Soproni Darazsakat. Tudom, majd a bajnokságban kell bizonyítani, de ezek az eredmények jó visszacsatolásnak számítanak a szezon megkezdése előtt. A játékunk még hullámzónak mondható, ami ebben a fázisban szerintem elfogadható, türelmesnek kell lenni a csapattal szemben, ugyanis hosszú lesz a szezon, szeptember végén rajtolunk. Úgy gondolom, az első osztály mezőnye gyorsan ketté fog szakadni, lesz hat együttes, amely kiemelkedik a mezőnyből. Számunkra az a cél, hogy a nagycsapatok ellen is minél szervezettebbek legyünk, illetve a számunkra nyerhető mérkőzésekből minél többet a magunk javára fordítsunk. Lépésről lépésre szeretnénk haladni.