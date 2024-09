Alba Fehérvár – Endo-Plus Service-Honvéd 91-97 (22-23, 25-19, 22-23, 22-32)

Székesfehérvár, 1200 néző

Vezette: Bagi Bálint, Pécsi Zsolt, Koller István.

Alba Fehérvár: Nichols 11/9, Thomas 10/3, Horne 15/9, Filipovity 13/3, Smith 12.

Csere: Vojvoda 27/9, Kass 3/3, Fazekas, Kertész D. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Honvéd: Hardrict Jr. 17/9, Mucza 7, Balogh M. 6, Grubor 19/15, Bajo 10.

Csere: S. Filipovic 9, Karda, Gatling 27/18, Kopácsi 2, Hajdu. Vezetőedző: Zlatko Jovanovic.

A Honvéd elleni felkészülési találkozó egyben tisztelgés volt a klub korábbi elnöke, Nagy Gábor emléke előtt. A kiváló sportvezető egykor játékosa volt az akkor még Székesfehérvári Építők SE, majd Alba Regia Építők SC néven szereplő csapatnak, később évtizedeken keresztül elnökként vezette az Alba Regia SC-t. Az ő irányításával lett a korábbi középcsapatból, sőt időnként a második vonalat is megjárt együttesből élgárda, és háromszoros bajnok, már Albacomp néven. 2011-ig volt az Alba elnöke, utána haláláig, 2021-ig örökös tiszteletbeli elnöke.

A kék-fehérek számára ez az összecsapás szezon bemutatkozó is volt szurkolói előtt, hiszen az újjászervezett gárda először lépett a Gáz utcában parkettre. Az oroszlányi tornagyőzelem után a szintén átalakuló és nagy múltú, a tavalyi bajnokságban az 5. helyen záró Honvédban is szerepelt annak idején Nagy Gábor, amikor a klubnál a katona idejét töltötte, úgyhogy két korábbi csapata emlékezett rá szombaton este.

A szurkolók – ahogy már a korábbi években is megszokhattuk – próbáltak időben érkezni, hogy még a bemelegítés előtt ismerkedjenek a fehérváriak új szerzeményeivel. Ezt megkönnyítette számukra, hogy szerelésük hátára volt írva a nevek, így mindenkit azonnal tudtak azonosítani.

A feldobást megelőzően pedig Nagy Gábor hozzátartozóit Simon Balázs klubunk ügyvezetője köszöntötte egy-egy csokor virággal.

Tyler Thomas triplája volt az első Alba-kosár, melyet vastaps fogadott, igaz nyomban válaszolt rá, szintén hármassal Milos Grubor. Tapogatództak a felek, a lepattanókat a hazaiak jobban gyűjtötték saját palánkjuk alatt, de igazán nem tudtak nagyobb előnyt kovácsolni. Majd Thomas varázsolt a palánk alatt, de Quentin Hardrict tette ugyanezt a túloldalon, 10-9. A negyed hajrájához közeledve is tapadt házigazdáira a Honvéd, ráadásul Fazekas Máté megsérült, lebicegett a pályáról, ezután Mucza Tamás duplája után átvették a piros-fehérek a vezetést, melyet meg is tartottak a játékrész végéig.