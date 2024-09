Akárcsak a Sparta Praha ellen, ismét nem lehetett panasza Kiss Dávidnak a játékosaira.

– Szerencsére azt látom, hogy mérkőzésről-mérkőzésre rakjuk össze a játékrendszerünket, a játékosok küzdenek, a hozzáállással teljes mértékben elégedett lehetek. Nagyszerű, hogy ilyen erős csapatok ellen, ilyen szoros mérkőzéseket tudunk játszani, hiszen megint 40 percig gyűrték egymást a csapatok. Elkerültük a felesleges kiállításokat, persze kaptunk büntetést, de ilyen kaliberű csapat ellen, akik ilyen sebességgel játszanak, ez benne van, hogy emberhátrányba kerülsz. De amikor ez megtörtént, ott is önfeláldozóan védekeztünk, rengeteget blokkoltunk. És végül csak megjött az a várva-várt gól is. Szerettük volna korábban lehozni a kapust, hátha sikerül, de gyorsan jött a harmadik gól, és ott elszálltak az esélyek. De az én szemszögemből az a lényeg, hogy a csapaton látom a folyamatos fejlődést. Jelen pillanatban ez kell legyen a célunk – értékelt Kiss Dávid vezetőedző.

Horváth Dominik az első harmadban le kellett jöjjön, a korcsolyájával akadt gond, amit nem sikerült gyorsan orvosolni, így Reijola érkezett a helyére. A fehérvári kapus aztán vissza tudott állni, és szerencsére ez a nem mindennapi esett sem zökkentette ki.

– Igen, először fordult velem elő mérkőzések alatt, hogy kiálltam, aztán vissza. Szerintem nem is fog többet. Örülök neki, hogy ebben is fejlődtem az évek során, hogy nem zökkenek ki, a saját buborékomban maradok és csinálom a dolgomat. Nagyon örülök, annak ellenére, hogy nem tudtunk győzni, hogy egy ilyen meccsel kezdtünk a Volánnal az Alba Arénában. Az ellenfél nagyon jó volt, úgy gondolom mi is helytálltunk. Kicsit keserű lett így a vége, hogy az utolsó harmadban úsztak el a dolgok. Összességében azzal elégedettek lehetünk, hogy a csapat javuló tendenciát mutat az edzőmeccsek és meccsek során, remélhetőleg akkor leszünk a legjobb formában, amikor a szezon során a legnagyobb szükség lesz erre. Óriási amit a srácok dolgoztak, itt is szeretném megköszönni nekik. Jól esik, hogy ilyen csapatunk van, ahol mindenki számíthat a másikra. Ez ki fog jönni a szezonban is – nyilatkozta a Volán kapusa.