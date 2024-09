Még 2020-ban írtunk először arról, hogy az 5 tengelyen – biztos kézzel elnevezésű vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági versenyen kiemelkedően szerepelt Bocsárdi Károly. Maga a verseny 2013-ban indult útjára, és a koronavírus sem tudta megállítani a sorozatot, így megrendezték a nyolcadikat is, igaz, csak az online térben. Akkori győztese a Fejér megyei Bocsárdi Károly lett, aki

Budapestről költözött Seregélyesre, majd Székesfehérvárra. A versenyző kamionsofőrként keresi a kenyerét, de mellette az elméleti és gyakorlati elemekből álló versenyen is mindig részt vesz. Volt már egyszer harmadik, és kétszer első helyezett is.

Idén is megrendezték ezt a kamionsofőrök részére kiírt szakmai, közlekedésbiztonsági versenyt, csak most Bajnokok Ligája néven. Több százan igyekeztek bejutni a döntőbe, ahol a korábbi legjobbak mindig ott vannak.

–A versenykiírás szerint az eddigi, vagyis a 11 év alatt megrendezett versenyek győztesei, ami hat embert jelent, automatikusan résztvevői a döntőnek. Hozzájuk csatlakozik a selejtezőből 4 versenyző. Kétszeres győztesként én is jelen lehettem, ám a 2024-es 5 tengelyen biztos kézzel közlekedésbiztonsági verseny sajnos nem alakult jól számomra, a 6. helyen végeztem. A kétfordulós döntő első fordulójában Budapesten, a forgalomban kellett vezetnünk, ahol a fogyasztást mérték és a versenyzők mellett ülő instruktor osztályozta a vezető teljesítményét, illetve pontozta a hibákat. A következő fordulót Zsámbékon, a Driving Camp- ben rendezték meg. Itt egy képzelt baleseti helyzetben kellett ellátni egy eszméletlen állapotban levő sérültet és egy sokkos állapotban levő enyhén sérültet. Következő feladatként egy járműszerelvénnyel kellett vészfékezést végrehajtani, ami azt jelenti, hogy 45 km-es belépősebességnél egy adott bója előtt 1 méterrel meg kell állni. Ezután csúszós úton volt szlalomozás a vízfüggönyök között, de az a feladat is nagy kihívás volt, amikor egy utasoldali ablakra szerelt tartó segítségével, egy pezsgőspoharat kellett átvinni egyik oszlopról a másikra. Végül egy S tolatással kellett beállni a parkolóba, ahol át kellett ülni egy vontatóba. –sorolta a nehéz feladatokat Bocsárdi Károly, akitől megtudtuk, hogy az utolsó szakaszban elfoglalt vontatóval is volt még mit bemutatni.