A magyar bajnok Ferencváros és a kupagyőztes Hydro Fehérvár AV19 csap össze kedden este a jégkorong Szuperkupáért az Alba Arénában. Az esélyekről, az elvárásokról Kiss Dávid vezetőedző és Magosi Bálint beszélt.

– Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok mint bármelyik téttel bíró találkozón. El kell attól vonatkoztatnunk, hogy ez most nem Bajnokok Ligája, hiszen az FTC is egy jó erőkből álló csapat. Biztos vagyok benne, hogy a motivációról nem kell majd beszélni az ő oldalukról, nekünk pedig azzal kell foglalkoznunk, hogy érvényesítsük a papírformát, ami egyáltalán nem biztos, hogy egyszerű lesz. Remélem, hogy a döntéshozatalunk és sebességünk megmarad, hogy hirtelen védekezésből támadásba váltunk, a gyors átállások amikkel találkoztunk az elmúlt hetekben, azt remélem, hogy jellemzik majd a játékunkat. A különbség most az, hogy talán kicsit több időnk lesz és talán többet is lehet nálunk a korong. Megfelelő döntéseket kell hoznunk a koronggal és nem szabad fejeletlenül megszabadulni tőle, amikor csak lehet, tartsuk meg, keressünk partnert, próbáljuk ütőről-ütőre járatni. Ez a meccs megint a jó döntésekről fog szólni. Eddig nekünk kellett felvenni az ellenfél tempóját, most viszont nekünk kell tartanunk a saját tempónkat, és remélem nem fogunk lelassítani és elkényelmesedni egy pillanatra sem. A legutóbbi mérkőzéseken nem tudtuk magunkat győzelemmel megjutalmazni, ezért ez a Szuperkupa-mérkőzés mentális szempontból nagyon fontos lesz. Egy kis önbizalom jól jön, nem beszélve arról, hogy az Alba Aréna első trófeáját szerzi meg a győztes csapat. Ez bőven elegendő motiváció arra, hogy komolyan vegyük a mérkőzést, próbáljunk dominálni, próbáljuk élvezni a meccset, mert rá néhány napra már kezdődik is a bajnokságunk – osztotta meg gondolatait Kiss Dávid vezetőedző.

– Igazság szerint nem kell azzal foglalkozni, hogy ki az esélyesebb, láttunk már olyat, hogy az esélytelenebb csapat sikert sikerre halmozott. Ugyanúgy kell hozzáállnunk mint az összes eddigi mérkőzésünkhöz, annyi a különbség, hogy a Ferencváros már elkezdte idén a bajnokságot, nekünk ez a meccs pedig még mindig egy kicsit előszezonnak számít. Ennek ellenére úgy állunk bele, mint egy bajnokiba, és természetesen szeretnénk nyerni. A szezonnak ebben a szakaszában trófeát nyerni már eleve nagy kihívás. Ez jó visszajelzés lehet mindkét csapat számára – mondta Magosi Bálint.