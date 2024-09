Azt mondja, a szombat délutáni, budaörsi mérkőzés természetesen különleges lesz, ugyanis ezúttal anyaegyesületével, vendégként tér vissza legutóbbi munkaadójához.

-Érdekes derbi lesz, de erre is ugyanúgy készülök, mint bármelyik bajnoki mérkőzésre. Örülök, hogy legutóbb bekerültem a forduló válogatottjába, amit az M4 sport szakértői állítottak össze. De az sokkal fontosabb, hogy itthon tartottuk a két pontot. A nyáron kinevezett szakvezető, Suzana Lazovic – mi Sukinak hívjuk - nagyon kemény edző, aki megköveteli a munkát, különösen nagy hangsúlyt fektet a védekezésre. Ez nekem fekszik, mert mindig is szerettem keményen védekezni. Szerintem rendkívül nehéz szezon elé nézünk, de bízom benne, hogy a Vác ellen mutatott, második félidei teljesítményünket több meccsre is át tudjuk menteni. Ha sikerül, ott lehetünk a mezőny első felében.

Kislányával, Larával együtt örülnek a Vác elleni, nyertes összecsapás után Fotó:

Forrás: FKC

A család kerül szóba, elsősorban Kiki kislánya, Lara, aki négy és éves. A pandémia kezdetén született, a lezárások idején.

-A koronázóvárosban jár óvodába, igazi izgő-mozgó gyermek. Fontos a nyelvtudás, angol foglalkozások mellett természetesen ovikézire és úszni is hordjuk, valamint a lovakat, kutyákat is imádja. Lara abban az időszakában van, hogy mindent szeretne kipróbálni és mi ebben a férjemmel támogatjuk. Fontos, hogy azt űzze, amit szeret, amiben örömét leli. Nincs elvárás, hogy kézilabdázzon, de ez tűnik logikusnak, lévén ezzel találkozik rendszeresen. Jár az edzéseimre és a meccseimre, elképzelhető, hogy ő is itt találja meg a számításait. A férjem jégkorongozott, a lányunk azt mondta, a hokit is szívesen kipróbálná, szóval majd a gyerek kitalálja, mit szeretne csinálni. Nekünk az a fontos, hogy mozogjon, hogy mit, azt teljes mértékben rábízzuk. Otthon is sportolunk, a kertben focizunk, kézizünk, ügyességi és futóversenyeket szervezünk magunknak. Apukám futballozott, eleinte én is focizni szerettem volna, de apu azt mondta, válasszak mást, mert a labdarúgás nem túl nőies sport. Aztán egyik gyerekkori, kis barátom kézilabdázni kezdett, amit én is szerettem volna kipróbálni, így kerültem a Köfém Sportcsarnokba. Természetesen nem volt ismeretlen a terep, anyukám is itt pattogtatott, hosszú éveken át.