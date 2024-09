A fehérváriak már Miskolcon letudták a bemutatkozást az idei szezonban, ahol szoros meccsen 2-1-re alulmaradtak a Jegesmedvék ellen. Az Acélbikák viszont vasárnap este léptek először jégre az idei Erste Liga szezonban, méghozzá új edzővel, a klubikonnak számító Somogyi Balázzsal a kispadon.

Jobban kezdett a FEHA19, Csollák Márkó és Szita Donát riogatta Tóth Balázst. Ennek ellenére a 4. percben megszerezték a vezetést a vendégek, a kapu mögött szerzett korongot a DAB, a visszapasszt pedig az üresen maradt Hári Norbert vágta a hálóba, 0-1. Az egyenlítés a 11. percben érkezett, bulit követően a jobb bedobókörből Csollák lőtt iszonyatos bombát a kapuba, 1-1. Lendületben maradt a Fehérvár, de az első harmad döntetlennel ért véget, aminek az újvárosiak örülhettek.

Egy áthúzódó kiállításból 17 másodperc után Zezelj betalált, előny újra itt 2-1. Továbbra is dominált a FEHA19, mégis a vendégek találtak be, Sági éles szögből lőtt a hálóba, 2-2. Rövid időre, kiegyenlítettebbé vált az összecsapás, majd újra a házigazda került fölénybe, de megint a DAB szerzett gólt, a harmad végén Mikkel Jensen vette be Melnyicsuk ketrecét, 2-3. Negyven perc után 32-12 volt a kapura lövési statisztika a FEHA-nak, mégis a DAB volt előnyben.

A második pihenőt követően villámgyorsan egyenlített a Fehérvár, a 42. percben Zezelj második gólját szerezve máris 3-3. A folytatásban szép összjáték után Hakanen lőhetett volna gólt, de a szenzációsan védő Tóth ezt is hárította. A túloldalon pedig Melnyicsuk védett nagyot és a kipattanót Watkins az üres kapu mellé csúsztatta. Keményen küzdött mindkét csapat a győztes gólért, és az 55. percben sikert hoztak a fehérvári rohamok: Szita Donát távolijába Bogesic szúrt bele a kapu előtt, Tóth ezt már nem védhette, 4-3. A végén a DAB kapusa lekorcsolyázott, nagy izgalmak közepette Ambrus Csongor megküzdött a korongért, visszapasszát pár másodperccel a vége előtt Dobos Bendegúz küldte az üresen maradt kapuba, 5-3.