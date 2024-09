1984. szeptember 18-án a Dukla Praha volt a vendég Fehérváron, az UEFA-kupa 1. fordulójában. A mérkőzés nem indult könnyen, tudhatjuk meg a korabeli tudósításból.

„A kupameccsek íratlan szabályainak megfelelően nyomban a fehérváriak léptek fel támadólag. Igyekeztek kapujukhoz szegezni a prágaiakat, ám a rohamok sokáig mint valami gáton, úgy törtek meg a tömör prágai védőfalon. A Dukla szigorú, egérutat nem hagyó emberfogása időnként szinte megbénította a Videotont. Pedig közben vágtatott a drága idő, több mint fél óra telt el lényegében eseménytelenül, igaz, szüntelen közelharcban, heves csetepatékkal.”

Mégis érkezett a gól, amit így örökítettek meg a Hírlap hasábjain:

„Aranyat ér ilyenkor egy gól és a 37. percben a szurkolók kitörő örömére meg is született. Csongráditól indult a hazai támadás és a labda a védők gyűrűjében egy pillanatra Szabó elé került. A gólkirály középcsatár megérezte a vissza nem térő alkalmat. Estében tíz méterről lőtt és a labda a balra vetődő Stromsik lábáról fáradtan a kapu közepébe pottyant. 1:0.”

Az előny birtokában is tovább rohamoztak a székesfehérváriak, tudhattuk meg a tudósításból.

„A Videoton minden erejét megfeszítve harcolt az újabb gólért, de a szívós, végszükségben az eszközökben sem válogatós csehszlovák védelem nem hagyott túlságosan sok esélyt.”

A Vidi gólszerzője, Szabó József optimista volt a meccs után. „A Dukláról tudtuk, hogy jó csapat, mégis meglepett, micsoda szívósan küzdött. Levegőhöz is alig hagytak jutni a csehszlovákok bennünket. A gólnál szerencsém volt, de ehhez a játékhoz szerencse is kell. Prágában a Duklának kell támadnia, talán nekünk is több lehetőségünk lesz elöl. Egy pici góllal továbbjuthatnánk. Úgy legyen…”

És úgy lett.



Videoton–Dukla Praha 1-0 (1-0)

UEFA-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés

Székesfehérvár, 8000 néző, v.: Namoglu (török)

Videoton: Koszta - Végh, Disztl L., Csuhay, Horváth G. - Burcsa, Csongrádi, Vadász - Májer, Szabó, Novath. Vezetőedző: Kovács Ferenc.

Dukla Praha: Stromsik - Bazant, Fiala, Kluczky, Rada - Viger, Pelc (Urban, 71.), Vizek, Belák (Kríz, 80.) - Korejcik, Vána. Vezetőedző: Novák Ladislav

Gólszerző: Szabó (37.)