A magyar labdarúgó válogatott szombati, Németország, majd keddi, Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a hétvégén nem rendeztek fordulót az élvonalbeli és másodosztályú bajnokságban.

– Kihasználva a háromhetes bajnoki szünetet rendesen megtoltuk az elmúlt napokat. Szerencsére két maródink, Mészáros Dávid és Simon András kivételével mindenki egészséges, s maradéktalanul elvégezte a munkát, kellően el is fáradtak a hétvégére. Az elmúlt héten több játékosunkat is "kölcsönadtuk" a Puskás Akadémiának, mely egymás közti játékot iktatott edzésprogramjába. Most szombat, vasárnapra szabadnapot kaptak a játékosok, hétfőtől pedig már célirányosan készülünk a jövő hétvégi kupamérkőzésre – mondta Tóth Balázs vezetőedző.

A csapat szeptember 14-én, szombaton Mezőkövesden lép pályára.