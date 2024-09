A székesfehérvári központú, hazai kispályás fociszövetség, az OMFSZ által szervezett, honi Minifutball Extraligát megnyerő Chicago képviselte hazánkat a hétvégén, a lengyel fővárosban szervezett EMF Bajnokok Ligájában. Az együttes két győzelemmel és egy vereséggel, csoportelsőként jutott az EMF Bajnokok Ligája nyolccaddöntőjébe, ahol a legjobb csoportharmadik várt rájuk Varsóban. A Chicago nagy csatában veszített a cseh BKMK Brno ellen, így a legjobb 16 között esett ki a küzdelmekből.

A torna előszobája a négy állomásból és egy országos döntőből álló 2024-es minifutball magyar bajnokság volt, a győztes szerzett jogot a BL-indulásra. A klubot egyébként 30 éve alapították, amely négy-öt évvel ezelőtt alakult újjá, ugyanis a korábbi játékosok kiöregedtek. A fiatalok pedig meghozták az újabb sikereket, a csapat már tavaly is ott volt a Final4-ban, akkor még nem sikerült a bravúr, idén azonban már feljutottak itthon a csúcsra. A Chicago gárdáját a korábban a Dinamo Kijevben is megfordult, 36 éves Farkas II Balázzsal erősített a megmérettetésre. A nyíregyházi születésű, korábbi nagypályás magyar válogatott focista a pályafutása során több csapatban, a Vidiben a 2009-2010-es idényben jutott szóhoz, 13 összecsapáson. Később játszott többek között Debrecenben, az MTK-ban, Zalaegerszegen, Balmazújvárosban. Kijevi évei alatt felfigyelt rá a Manchester United is, de gyakori sérülései miatt nem tudta befutni azt a karriert, amit jósoltak neki.

Varsóban 22 ország 28 csapata vett részt, a magyar bajnok az angol, az osztrák és a szerb bajnokkal, az FC Lionssal, a FC International Kickerssel és a belgrádi Veliborral mérkőzött az A-csoportban, 5-1-re győzte le az angol FC Lions együttesét, majd az osztrák FC International Kickers ellen is nyerni tudott 2-1-re, így csoportelsőként jutott tovább a csoportjából. A szigetországi allen a 14. percben szerezték meg a vezetést Titkó Krisztián révén, majd Farkas II Balázs növelte a Chicago előnyét. Pillanatokkal később jött az angolok szépítése. Ám ez sem zavarta meg a magyar együttest, amely újabb gólokat tudott szerezni a második félidőben: Koppermann Robin találata után Titkó és Farkas is megszerezte a második találatát a meccsen, utóbbi a 39. percben állította be az 5-1-es végeredményt.