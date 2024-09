A Bicske TC versenyzője vállsérüléssel bajlódva utazott el a Bulgáriához, Észak-Macedóniához és Koszovóhoz egyformán közel eső Leskovac-ba, ahol amolyan igazi balkáni szenvedéllyel, szeretettel fogadták a magyar erőemelőt. Ez persze a legtöbb versenyhelyszínen így történik, hiszen Norbert műlábbal sem a para sportolók között indul, és ezért nagyon becsülik, bármerre jár. (Nem mindennapi történetéről korábban már többször beszámoltunk.) Azt mondta, nem volt túl népes a mezőny, még az a macedón versenyző is súlycsoportot váltott, aki ott és akkor meg tudta volna szorítani. Így aztán Hajas Norbert hozta a kötelezőt, sérült és bekötött vállal is győzni tudott a remek hangulatú eseményen – minderről egy több mint hatórás határátkelést követően számolt be a FEOL-nak.

Ez pedig azt jelenti, hogy jogot szerzett arra, hogy még idén ősszel indulhasson az athéni világbajnokságon, valamint jövőre a Mr. Olympián, amely a sportág ikonikus kihívása, és várhatóan egy nem unalmas helyen, Las Vegasban rendezik meg. Azonban még ebben az esztendőben lenne egy másik versenye is Hajas Norbinak, mégpedig Madridban. Ez időpontban ugyan nem ütközik a görögországi világbajnoksággal, azonban nem biztos, hogy a pettendi erőemelő válla meggyógyul annyira, hogy az összes rá váró feladatot további sérülés veszélye nélkül meg tudja oldani. Mindenesetre az elmúlt hétvégén Szerbiában tett róla, hogy minden joga meglegyen az induláshoz.