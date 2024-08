„Egy transatlantira még rendben lett volna, de egy Vendée Globe-ra már nem”, állapította meg, ezért kiszerelte a motort is, mert a négy tartócsavarból már csak egy tartott, a másik három eltörött. A generátor ékszíjtárcsái sem futottak párhuzamosan. Az ékszíj biztosan nem bírt volna ki egy Föld-kerülést! Ugyanettől kellett tartani a billenthető tőkesúllyal kapcsolatban is, amely talán az egyik legkritikusabb elem a hajóban. A legkisebb pontatlanság, szemmel nem látható illesztési hiba hosszú távon komoly problémákat okozhat. Márpedig a Föld kerületénél nincs hosszabb táv… Szabolcs semmit sem bízhat a véletlenre, ezért kicserélte a stifteket, a perselyeket és megerősítette a házat. A következő feladata az lesz, hogy megjavítsa a vízkészítő berendezést. Ezek a rendszerek hatalmas nyomáson működnek és a legkisebb lazaság is nagy gondokat okozhat. Sajnos illesztési hibákat és kopásnyomokat talált, ezért amint megérkeznek a szükséges alkatrészek, nekilát a javításnak annak érdekében, hogy a hónap közepén ismét átölelhessék a sós hullámok a hajót.

Rövidesen visszakerülhet a vízbe a New Europe

Forrás: Szabi Ocean Racing

A következő Vendée Globe mezőnye tehát összeállt. Hatalmas eredménynek számít már maga az indulás is, az a tény, hogy Fa Nándor után egy újabb honfitársunk mérheti össze tudását a világ legjobb vitorlázóival. A versenyt a korábbi évtizedekhez hasonlóan továbbra is a franciák uralják, huszonheten képviselik az óceáni kihíváson a gall kakast. Hárman svájciak, hárman britek, és van egy-egy kínai, japán, új-zélandi, olasz, német, belga – és egy magyar vitorlázó is a mezőnyben! Érdekesség, hogy a belga versenyző Fa Nándor korábbi hajójával, az ex Spirit of Hungary-vel indul, így aztán ha marad egy kis figyelmünk, miközben Weöres Szabolcsnak szurkolunk a távolból, néha – ha másért nem, Nándor iránti tiszteletből – érdemes lesz majd szorítani egy kicsit Denis van Weynbergért is.