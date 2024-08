Majoross Gergely szövetségi kapitányként első tétmeccsén irányította a válogatottat, és büszke a csapatára.

– Amit kértem, azt megvalósítottuk. Pláne hozzáállásban és munkamorálban, de nagyrészt taktikailag is. Azt gondolom, hogy erre a teljesítményre mindenki büszke lehet. Nyilván boldogok nem lehetünk, mert mi három pontot szerettünk volna szerezni, és ez nem sikerült. De a játéknak a legtöbb elemében ma mi voltunk a jobbak. A lövésszám, a helyzetek, kivéve abba, ami a legfontosabb, amit az eredményjelzőn látunk. Emiatt nem lehetünk boldogok, de az alap, amire építhetünk, az jónak tűnik. Köszönöm is a fiúknak ezt az élményt, mert ezt tényleg élmény volt nézni. Amit ma a jégre tettünk, az mindenképpen tiszteletre méltó. Ha visszamegyünk kicsit az időben néhány napot, akkor azt gondolom, hogy a szombat-vasárnapunk az nem nézett ki túl jól, sem edzésen, sem a mérkőzésen. Nyilván rájuk is zúdítottunk egy csomó információt azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk játszani. Mindenki másfajta terhelésből jött, előző este még mérkőzést játszottak. Rengeteg oka van annak, hogy nem nézett ki jól. A hétfői pihenőnap jó ötlet volt, a keddi edzés már teljesen másképp festett, és a mai teljesítmény is. Mint teljesítmény kiváló, de nem elég eredményes, és ennek ez a vége.

Kazahsztán teljesítményét is értékelte a szövetségi kapitány.

– Azt kaptuk, amit vártunk. Egy gyors, nagyon képzett csapat. Hat-hét helyzetből lőttek négy gólt, abból az egyik nem is volt gólhelyzet, csak úgy alakult. Az ötödiknél nekünk már rohanni kellett az eredmény után, nyomtunk olyanra is, amire normális esetben nem nyomnánk. De nekünk kellett a gól, tehát kockáztatni kellett. Aztán beejtették mögénk a korongot, ebből született egy további gól. De az első három góljuknál látható egyéni teljesítmény azt mutatja, hogy a képességszintjük elég magas. Ha valaki azt mondja, hogy az a csapat simán nyer, amelyik kevesebbet lő kapura, akkor valószínűleg boldog lettem volna a meccs előtt. Bevallom az meglepett, hogy mi voltunk az a csapat, amelyik uralni tudta a mérkőzést. Edzők szokták ilyenkor mondani, hogy rövidtávú memória, és ezt el kell felejteni, de én ezzel egy másodpercig sem értek egyet. Ez a legrosszabb, amit egy csapat tehet. Semmit nem kell elfelejteni, ezt érzelmileg el kell engedni, és minden ami történt, az arra való, hogy erősítse bennünk azt, ami jó, és tanuljunk abból ami rossz. Ha elfelejtenénk, akkor holnap pont ugyanott tartanánk ahol ma, és nem ez a cél. Holnap biztosan megint jó teljesítménnyel fogunk előrukkolni. Hogy ez mire lesz elég Szlovákia ellen, majd meglátjuk – értékelt Majoross Gergely.