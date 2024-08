A 2024/2025-ös kupasorozat második körében, csakúgy, mint az első fordulóban továbbra is az NB III-as és az alacsonyabb osztályú csapatok lépnek pályára.

A kupasorozat 2024/2025-ös kiírásában a tavalyival megegyező a lebonyolítás rendje, az első két fordulóban az NB III-as és az annál alacsonyabb osztályú együttesek lépnek pályára.

Az MLSZ Versenybizottsága a második forduló csapatait is földrajzi elhelyezkedésük alapján négy csoportba sorolta be (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), majd a csütörtöki sorsoláson elkészítette párosításokat. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, melynek a hivatalos játéknapja 2024. augusztus 24. lesz.

A második, illetve az elkövetkezendő fordulókban is az alacsonyabb osztályú együttes szerepelhet hazai pályán, osztály azonosság esetén pedig a korábbi fordulókban kevesebb hazai mérkőzést játszó csapat lesz a pályaválasztó, azonosság esetén az elsőként kihúzott együttes játszhat otthon.

A Fejér vármegyei érdekeltségű párosítások:

Bakonycsernye (Fejér vármegye II.) - Csornai SE (Győr-Sopron Vármegyei I.)

Pápai Perutz FC (Veszprém Vármegyei I.) - Móri SE (Fejér vármegye I.)

Ercsi Kinizsi SE (Fejér vármegye I.) - Iváncsa KSE (NB III Dél-Nyugati csoport)

Fadd SE (Tolna Vármegye II.) - Dunaújváros FC (Fejér vármegye I.)

Pátka (Fejér vármegye II.) - Kaposvári Rákóczi FC (NB III Dél-Nyugati csoport)