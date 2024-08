Meglepő módon aztán az idény végén bejelentette a visszavonulását, mi volt az oka, hiszen még egyáltalán nincs abban a korban, hogy szögre akassza a cipőt?

– Ne feledjük el azért, hogy 30 éves elmúltam, és 22-23 évet játszottam folyamatosan. Igénybe vette a szervezetem, mi nagyon sokat edzettünk és fizikálisan a végére eléggé kimerültem. Közben nyaranként a válogatott programok miatt sem volt szabadidőm, kevesebb idő jutott a regenerálásra, és azt is emiatt visszamondtam, mert muszáj volt pihennem. Úgy voltam vele, amíg százhúsz százalékig tudom csinálni, addig csinálom, és amikor nem megy annyira, abbahagyom, Nem vagyok az a típus, aki szereti a lébecolást. Nyilván az is közrejátszott, hogy a férjemmel családalapítás tervezünk, ezért is döntöttem úgy végül, hogy elkezdem a civil életet.

Az elhivatottság abból is fakadhat, hogy Fésüs Irén ezt annak idején mondhatni Önökbe „verte”?

– Persze, tökéletesen belénk ültette a maximalizmusát, de egy sportolónak egészséges szinten erre feltétlenül szüksége van! Én is olyan mentalitású vagyok, és a családból is ezt hozom, hogy mindig a legjobbat kell produkálni, mert csak akkor lehetek elégedett.

Számos sikernek aktív részese volt pályafutása során, elég csak arra gondolni, hogy Európa-liga-győztes, Eb-résztvevő, magyar bajnok és kupagyőztes volt, hogyan vonna mérleget ezekről az évekről?

– Nagyon szerettem a válogatottban lenni, az utánpótlás válogatottban eltöltött évek alapozták meg mostani barátságaimat. Zsuzsit leszámítva – hiszen őt óvodás korom óta ismerem – a többiekkel is szoros barátságot kötöttem, gondolok itt Pallag Ágnesre, akivel szintén nagyon jó barátnők vagyunk. Kiváló csapat volt, és ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el a fiataloknál elengedhetetlen, hogy jó legyen a közösség. Sokat tanultam ott is magamról a sportágról, mondhatnám azt, hogy velünk együtt fejlődött a röplabda. Amikor pedig felnőtt válogatott lettem már nagyon sok olyan játékos volt, aki külföldről tértek vissza és megint egy más ritmust adtak az edzéseknek.

Ott feltétlenül tágult a látóköröm azzal kapcsolatban, hogy mi is a röplabda, nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szinten hova kellene jutni, mit is akarunk, mi lehet a siker titka? Abban a csapatban annak idején, Dobi Edinával, Horváth Dórával együtt játszhattam, én voltam a legfiatalabb, amikor Európa-ligát nyertünk. Örültem annak, hogy részese lehettem ennek az együttesnek!