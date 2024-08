Korábban úgy tűnt, hogy NHL-esek nélkül esnek neki a magyarok, a kazahok és az osztrákok elleni mérkőzéseknek. De biztosra akarnak menni, így az már biztos, hogy Tomáš Tatar, Šimon Nemec és Martin Pospíšil is ott lesz a pozsonyi keretben. Sőt, azóta a KHL-ben játszókkal is megállapodtak, most pedig újabb tengerentúlról csatlakozó játékosokat jelentettek be.

Mégpedig a csatár Pavol Regenda és Miloš Kelemen, valamint a védő Patrik Koch személyében. Róluk annyit érdemes tudni, hogy mindhárman tagjai voltak a csehországi vb-keretnek is, Regenda és Kelemen pedig részese volt a legutóbbi, történelmi olimpiai bronzéremnek. Regenda az Anaheim Ducks játékosa, de a szezon nagy részét az AHL-es San Diego Gulls-ban töltötte. Kelemen a Utah állományába tartozik, de ő is inkább az AHL-ben hokizott, ahogy csapattársa Koch is.

Mellettük a Minnesota Wild is beleegyezett, hogy Samuel Hlavaj Pozsonyba utazzon. A szezont majd az Iowa Wildnál kezdő 23 esztendős kapus is ellenünk készülhet.

A KHL-ben szereplő Admiral Vlagyivosztok szlovák védője, Mário Grman is elárulta, hogy meghívót kaptak a szövetségtől a pozsonyi tornára. A hírek szerint, ha Grman igent mond, akkor őt és a Lokomotiv Jaroszlavl védőjét, Martin Gernátot láthatják a szlovákok, akik két év után térnek vissza a válogatottba.

A pozsonyi olimpiai selejtezőtorna programja:

Augusztus 29., csütörtök, 14:00: Kazahsztán–Magyarország

Augusztus 29., csütörtök, 18:00: Szlovákia–Ausztria

Augusztus 30., péntek, 14:00: Kazahsztán–Ausztria

Augusztus 30., péntek, 18:00: Magyarország–Szlovákia

Szeptember 1., vasárnap, 14:00: Ausztria–Magyarország

Szeptember 1., vasárnap, 18:00: Szlovákia–Kazahsztán