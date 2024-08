Három évvel ezelőtt, ugyanitt a Mercure Hotelben ismertette meg a nagy múltú, 115 éves egyesület elnöke Tálos Péter a klubvezetés elképzeléseit, és a két röplabda csapattal kapcsolatos terveket. Azóta nagyot fordult a világ, a férfi együttes nemcsak az Extraliga tagja lett, hanem kétszer bajnoki finálét játszott, míg a nők is a legjobb négy között zártak a tavasszal befejeződött extraligás küzdelmekben.

- Szeretném megköszönni Tálos Péter elnök úrnak és szakmai stábjának azt, hogy ma a MÁV Előréről beszélhetünk, és így beszélhetünk róla. Székesfehérvár legnagyobb múltú klubjáról van szó, amely újra régi fényében tündököl. Tavaly mind a férfi, mind a női röplabda csapat esetében komoly eredmények születtek, valamint az utánpótlás is nagyon szép számokat produkál mennyiségben és minőségben is. Nagyon fontosak azok az együttműködések, melyek megszülettek a város oktatási intézményeivel, akár közép, akár a felsőfok tekintetében. Komoly pályaképet adhat a fiatal sportolóknak, hogy idén is érdemes itt sportolni, és hosszú távon itt maradni.– hangsúlyozta Mészáros Attila alpolgármester.

Tálos Péter elnök a jelen mellett a jövőről is beszélt, és igen örvendetes információkat osztott meg.

- Három évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk újra meghatározó sportegyesületté tenni a MÁV Előrét. Olyan klubbá, hogy legalább néhány sportágban a magyar sport élvonalában legyen, és lehetőség szerint nemzetközi porondon is vegyen részt. Onnantól kezdve az egyik legnagyobb problémánkat az okozta, hogy nem volt igazi otthona az egyesületnek, és ebben a kérdésben több fronton sikerült megoldást találni. Köszönjük a városnak, hogy visszakaptuk Prohászka úti létesítményt, ahol majd az irodáink lesznek. Ma nincs realitása annak, hogy egy sportegyesület milliárdokból saját tulajdonú csarnokot építsen, viszont egy meglehetősen jó megoldást találtunk arra, hogy új otthonuk legyen a felnőtt és utánpótlás játékosainknak a Sóstói Ipari Parkban. Egy helyi vállalkozással hosszú távú használati megállapodást kötöttünk. Tudomásom szerint a röplabda pályák mellett Magyarországon, egyedülálló módon lesz az épületen belül három strandröplabda pálya is. Ezzel meg tudjuk valósítani azt a régóta kitűzött szakmai célunkat, hogy miközben az utánpótlás megkapja a teremröplabda képzést, ezzel párhuzamosan egész évben tudjon strandröplabda képzésben is részesülni. Ahogy elkészül az új csarnok a bajnoki mérkőzéseket már nem a VOK-ban, hanem itt fogjuk megrendezni. Célunk mind női, mind férfi vonalon, hogy minél előrébb végezzünk, mindent nyerjünk meg!