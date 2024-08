Minden jel arra mutat, nincs gond az utánpótlás neveléssel a fehérvári öttusázóknál, ugyanis a török fővárosban öten indultak, a 17 éven aluliak Európa-bajnokságán. Turbucz Ivola egyéniben bronzérmes lett, csapatban és mix váltóban pedig aranyérmes. A mix váltóban Turbucz Szécsi Nemere társaságában győzött, Szécsi egyéniben és csapatban pedig a dobogótól alig lemaradva, 4. lett. Kiss Tibor egyéniben a 21. helyen zárt, ő is tagja volt a 4. pozícióba érkező csapatnak. Bognár Levente fiú váltóban 6. helyen zárt, a viadalra szintén nagy reményekkel utazó Viniczai Patrik egyéniben nem jutott döntőbe, amit nagyban befolyásolt, hogy a versenyen megbetegedett.

A sportolóknak a klubelnök, Tóth István gratulált. „Pontosan emlékszem, 2010-nen volt nálunk egy nagy generációváltás, most is ilyesmi előtt állunk. A most köszöntött versenyzőink nagyon fiatalok, edzőik szerint roppant tehetségesek, szép jövő áll előttük. Jól teljesíttek Ankarában, mivel a minap zárult ötkarikás játékok után gyökeresen megváltozik az öttusa, a lovaglás utáni világra kell készülnünk. Ezek a gyerekek két éve már az akadálypályán is gyakorolnak, helyzeti előnyben vannak az idősebbekkel szemben, akik eddig az immár a sportág jövőjét jelentő OCR kapcsán nem tréningeztek. Kíváncsian várom, milyen irányt vesz az öttusa az új szabályokkal, nagyon bízom abban, hogy tehetségeink a folytatásban is megőrzik eredményességüket.”

Turbucz Ivola és Szécsi Nemere szerepelt a legjobban a törökországi viadalon

Fotó: Horog László/FMH

A fiatalokkal két esztendeje Bence Andrea dolgozik, utánpótlás nevelőedzőként ő az utolsó kapocs a különböző korosztályokban szereplők, valamint a profi csoport, azaz a felnőttek között.

- A most 17 esztendős sportolóink munkáját két éve követem igazán szorosan. Turbucz Ivola tavaly debütált a korosztályos Eb-n váltóban, a fiúknak ez a viadal volt a bemutatkozása kontinensviadalon. Szécsi Nemere a válogató megnyerésével méltán jutott ki Ankarába, azonban súlyos sérülés, kartörés miatt sajnos öt hetet ki kellett hagynia a felkészülés során. Ám így is sikerült megfelelően felkészülnie, egyéniben és a csapatban a negyedik helyen fejezte be a küzdelmeket. Turbucz Ivola egyéniben szintén megnyerte a hazai válogatót, az Eb-n szintén rendkívül jól szerepelt. A fiúknál összesen hatan képviselték Magyarországot, négy volános bizonyíthatott. Kiss Tibor egyéniben 21. lett, ennél jobbra számított, valamint mi is, sajnos a vívása nem igazán sikerült, emiatt nem zárt előkelőbb pozícióban, azonban a csapattal 4. lett, ami dicséretes. Viniczai Patrik hasmenéses, hányásos megbetegedés miatt legyengült, a másnapi viadalon ez nagyban befolyásolta szereplését, nem tudott döntőbe kerülni. Bognár Levente a fiú váltóban állt rajthoz és zárt a 6. helyen.