Azonban így is akadtak kiemelkedő egyéni teljesítmények a csapatnál. Olyannyira, hogy a Koronázók elkapója, Tóth Nándor a sikeres elkapásokat tekintve a legjobb volt a bajnokságban, összesen 81 passzt megkaparintva. Mellette ugyanezen a listán hatodik lett Nathaniel Robitaille, 71 sikeres elkapással. Utóbbi játékos a yardokat tekintve a csapat legeredményesebbje lett, 953 yarddal, ami ligaszinten szintén a hatodik legjobb. De a legjobb ötvenbe befért még a Koronázóktól Czirók Márton is, mind az elkapott yardokat és a sikeres elkapásokat tekintve.

A csapat irányítója, Jack Mangel nem mindig volt a szurkolók kedvence, de ő is valamiban az első helyen zárt. Mégpedig a passzkísérletek számát tekintve 471-el. Az már kevésbé hízelgő adat, hogy ezekből mindössze 237 volt sikeres, ami 56,83%-os pontosság, ezzel pedig csak a 20. legjobb. Ellenben a touchdown passzokat tekintve 9. lett 17 TD-vel, de ezt ugye erősen árnyalja, hogy ő próbálkozott a legtöbbet a ligában. Az eladott labdák (interception) listáján is top10-es a fehérvári irányító, 8 ellenfélnek ajándékozott passzal.

A futójáték volt egyértelműen idén a gyenge pont a csapat játékában. Ráthonyi Kende és Tóth Levente ugyan ott van a legjobb ötvenben, de ott is inkább a lista második felében. Persze ez is lehet csalóka, hiszen az Enthroners inkább a passzjátékot helyezte idén előtérbe, és a futók teljesítménye nagyban függ a támadófaltól is.

Védekezésben viszont ugyancsak jól teljesítettek a Koronázók. Jebrai Regan 8,5 szerelést mutatott be az ellenfél irányítóin ami a harmadik legtöbb az ELF mezőnyében. Zilai János pedig kereken 100-szor állította meg az ellenfél támadóit, ami egy top10-es helyezéshez lett elég.