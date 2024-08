A negyedik idényét kezdte meg a Csákvár kispadján. Hogy értékelné a felkészülést, mennyit számít az elmúlt évek tapasztalata?

– Úgy gondolom minden téren rutinosabbak vagyunk így, a felkészülés és az átigazolások terén. Véleményem szerint sikerült jól igazolnunk, erősödtünk és minőségben is jobbak lettünk, a felkészülésünk is jól sikerült. A feladatunk és a célunk továbbra is az, hogy a fiatal játékosoknak lehetőséget biztosítsunk és minél gyorsabban beépítsük őket a csapatba. Jó a kommunikáció köztünk és a Puskás Akadémia között, és a kapcsolat is nagyszerű, próbáljuk a tőlük kölcsönkapott, nagy potenciállal rendelkező játékosokból a lehető legtöbbet kihozni. Melléjük próbáltunk olyan rutinos futballistákat igazolni, akik közt hamarabb kijöhet a kvalitásuk, és ez aztán az eredményességben is meglátszódhat majd.

Öt fordulón vannak túl az NB II-ben. Hogy értékeli az új idény kedetét?

– Egy kicsit talán várakozáson felül is teljesítettünk, az elmúlt években ez mindig rosszabbul sikerült. Úgy gondolom, hogy ez a két győzelem, egy döntetlen, két vereség egy jó kezdés, amiből aztán lehet építkezni, és szép teljesítményt nyújt a csapatom.

Az újonc Békéscsaba ellen már hamarabb is lezárhatták volna a kérdéseket.

– Az első félidőben dominálni tudtunk, már az első percekben megvoltak a lehetőségeink, és a saját kapunkra is inkább mi jelentettünk veszélyt – mosolyog –. A viccet félretéve, tényleg birtokoltuk a labdát, sikerült bontani, főleg a széleken az ellenfelet, a beadások is jók voltak, de hiányzott a végén az a kis finomság, hogy eredményesek legyünk. A második játékrészt aztán jobban kezdék a csabaiak, Zelizinek köszönhetően nem kerültünk hátrányba, majd szinte a semmiből lőttünk egy gólt. Ez aztán megadta ismét a stabilitást, hiányzott az a második gól, de azt gondolom, megérdemelten tartottuk otthon a három pontot.

A következő öt fordulóban pedig jöhetnek a nem a legjobban kezdő, mondhatni „sebzett nagyvadak". Nehezebb dolguk lesz?

– Sokkal, hiszen olyan csapatokkal játszunk majd, akik gyengébben kezdték az idényt, és szinte biztos, hogy majd valamilyen téren várható lesz náluk egy fellendülés. Mi mindent megteszünk azért, hogy ez ne ellenünk történjen majd meg. Az biztos, hogy az NB II-ben továbbra is a fizikalitás a főszereplő, az dominál, ennek kell eleget tenni és alkalmazkodni hozzá. Ennek ellenére úgy érzem, mi a sok fiatal ellenére is próbálunk játszani, dominálni labdabirtoklásban azért, hogy ezzel a filozófiával majd a jövőben is élni tudjanak a játékosok.