– Nehéz mérkőzés volt, azonban minőségben nagyon jó volt. Az idegenbeli meccsek sosem könnyűek, de megmutattuk, hogy csapatként küzdve bárkivel fel tudjuk venni a harcot és sikeresek lehetünk. A legfontosabb, hogy kihasználtuk a gyors ellentámadásainkat, és stabil játékot nyújtottunk, ez kellett a döntetlenhez. Összességében jó eredményt értünk el, de csütörtökön még ennél is jobbat szeretnénk – mondta lapunknak Jakov Puljic.

A Puskás Akadémia FC nehéz heteken van túl, azonban az idegenbeli meccs óta kipihenhették a fáradalmakat a játékosok és feltöltődhettek. A horvát futballista szerint, nagyon jó volt, hogy egy kis időt erre szánhattak, azonban már a csütörtöki feladatra összpontosítanak.

– Muszáj kompaktnak lennünk, és át kell gondolnunk, hogy mennyire leszünk agresszívak. Ha adódik előttünk egy lehetőség, akkor azt ki is kell használnunk, gólt kell rúgnunk, és egy kis szerencsével történelmi tettet hajthatunk végre. Mindenki erre gondol, és számunkra megtiszteltetés, hogy ilyen mérkőzést játszhatunk, remélem, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Nehéz lesz, de meg kell próbálnunk, ők is csak emberek, ahogy mi is – vélekedett a továbbjutás kérdésről a támadó.

A telt házzal kapcsolatban Puljic elmondta, örül neki, hiszen a jó atmoszféra, valamint a szurkolás átsegítheti őket a nehezebb pillanatokon és számukra akkor a legjobb pályára lépni, ha a drukkerek is mögöttük állnak.