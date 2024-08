Egy nagy visszatérő és két újonc is ott van a jégkorong-válogatott keretében. A tamperei A csoportos vb után újra válogatott mezt húzhat Bartalis István, a Hydro Fehérvár játékosa, és rajta kívül további tíz Volán- játékos, köztük Sebők Balázs, aki már nem légiósként lesz a nemzeti csapat tagja.

Ott van viszont a keretben finnországi légiósként Galló Vilmos, a Volánnal szerződést hosszabbító Hári János és a BJAHC-ból Sofron István is, ahogyan a St. Louis Blues táborát megjáró Papp Kristóf is. A szövetségi kapitány Vay Ádámra is számíthat, aki az év elején sérüléssel küzdött, a bolzanói vb-n nem is tudott ott lenni. Mellette a Volán kapusa Horváth Dominik és Bálizs Bence nevét olvashatjuk Majoross Gergely névsorának elején. Sárpátki Tamás kivételével egyébként a bolzanói feljutást kiharcoló csapat minden tagja ott van a válogatott keretében.

Az új szövetségi kapitány munkáját a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője Kiss Dávid, Szilassy Zoltán, Tokaji Viktor, Bartalis Balázs és Samuli Nordman segíti a stábban.

A válogatott tagjai augusztus 24-én reggel találkoznak egymással, másnap 18 órától Ukrajna ellen játszik felkészülési meccset a válogatott, a Vasas Jégcentrumban.

A keret augusztus 27-én utazik Pozsonyba, ahol sorrendben Kazahsztán, Szlovákia és Ausztria ellen játszik az Olimpiai Selejtezőn. A négyes győztese kvalifikálja magát a milánói olimpiára.

A keret:

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai), Horváth Alex (Ocelari Trinec, cseh), Horváth Milán (JoKP, finn), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar, svéd), Ortenszky Tamás (Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora IF, svéd) Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Lindenwood, amerikai), Sebők Balázs (Hydro Fehérvár AV19), Sofron István (BJAHC), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP, finn)