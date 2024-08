A Puskás Akadémia FC már az előző körben is nehéz feladat elé nézett, hiszen az örmény Ararat-Armenia igen kemény, és meglepetésekkel teli játékkal rukkolt elő. Végül ezt az akadályt sikerrel vették Hornyák Zsolték, így készülhetnek a nagyobb falatra, a Konferencia Liga 2023-as és 2024-es döntősére, az olasz Fiorentinára. A találkozó előtt Quentin Maceiras után Szolnoki Rolanddal is beszélgettünk. Amikor arról kérdeztem a Videotonnal Európa-liga csoportkörben is szereplő futballistát, hogy készülnek a mérkőzésre, megerősített abban, hogy számukra ez örömfoci lesz.

– Igen, örömfoci lesz minden szempontból. Egyrészt azért mert egy nagy csapattal találkozunk, jó játékosaik vannak és a nemzetközi porondon is évről-évre ott vannak, jól teljesítenek, tavaly a döntőig meneteltek a Konferencia Ligában. Szerintem mindenki tudja milyen játékerőt képvisel a Fiorentina. Nekünk úgy kell beleállni ebbe a párharcba, hogy megmutassuk magunkat, és mindenki aki szerepet kap annak ki kell adnia magából a legjobbat. Bele kell állnunk, ki kell vinnünk a pályára a szívünket és bízunk abban, hogy jó eredményt tudunk elérni ezen a két találkozón – mondta el gondolatait lapunknak a Fiorentina elleni mérkőzéssel kapcsolatban a futballista.

Szolnoki Roland arról is beszélt, kettős érzésvan bennük a párharc miatt, de mindenképp várják az összecsapást, hiszen ilyen nem mindennap adatik meg a számukra.

– Kicsit furcsa érzés ez, hiszen mindenki örül annak, hogy egy nagy csapattal játszunk, de ha a másik felét nézzük akkor kaphattunk volna egy hozzánk hasonló kaliberű csapatot is. Persze nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, próbálunk mindent kihozni magunkból és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A nevektől nem ijedünk meg, sőt ez szerintem mindenkit csak feldob, mindenki jobban várja a mérkőzést, hiszen nem minden nap találkozik az ember egy ilyen kaliberű csapattal mint a Fiorentina – zárta gondolatait a Puskás Akadémia játékosa.

Ha szemezgetünk a számokkal a Fiorentina szinte mindenben magasabb értéket képvisel, mint a Puskás Akadémia. A mértékadó transfermarkt.de adatai alapján az olaszok 30 fős, 24,9 év átlagéletkorú, 17 légióssal dolgozó kerete 286,45 millió eurót kóstál. Jelenleg közel egy kezdőcsapatnyi, számszerint tíz olyan játékos van, akinek a piaci értéke önmagában több, mint a felcsútiak teljes keretének az ára. A legismertebb játékosuk talán egyértelműen David de Gea, aki korábban a Manchester United, mondhatjuk, legendás kapusa volt. Persze a veterán futballista mellett ott van a 26 esztendős Nico González, aki jelenleg a legértékesebb játékosa a csapatnak, hiszen 35 millió eurót kóstál, de ott van a 30 millió eurós értékkel rendelkező Albert Gudmundson is. Vannak korábbi Juventus játékosok is a keretben, mint például Moise Kean, aki, akárcsak Jonathan Ikoné, a PSG-nél is megfordult.