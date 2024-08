Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Alba Fehérvár elkezdte a felkészülést a férfi kosárlabda NB I/A új idényére és elkészült a felkészülési menetrend is. A csapat ma bejelentette, augusztus 30-án szezonnyitó rendezvényre várják a szurkolókat és az érdeklődőket a Bregyó közi Ifjúsági Sportcentrumba.

A program 16.00 órakor kezdődik a megnyitóval, majd a szurkolóknak lehetősége lesz, hogy kötetlenül beszélgessenek a felnőtt csapat tagjaival. A társalgás után aztán aktivizáhatják magukat a kihívásra vágyók, hiszen 17.00 órától játékos, labdás versenyek veszik kezdetüket, ráadásul a játékosok bevonásával. A nevezők két műfajban mérethetik meg magukat, páros versenyben és streetballban. Előbbinél két pár versenyez egymás ellen, az egyes párokat egy szurkoló és az Alba játékosa alkotja, a feladatuk pedig, hogy értékesítsenek egy ziccert, egy büntetőt és egy hárompontos dobást. Az a pár nyer, aki hamarabb végrehajtja a feladatot, amire 1 perc van. Utóbbinál három a három elleni játékra invitálják a szurkolókat, ahol a játékosokkal együtt alkothatnak majd egy csapatot. A játékot a streetball-szabályok alapján rendezik és 11 pontig, vagy 5 percig tart. A legjobbak mindkét számban értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

A klub felhívja a figyelmet arra is, hogy a szezonnyitó egyben egy toborzó is lesz, hiszen a csapat utánpótlás-edzői végig ott lesznek az eseményen, így várják gyermekek, fiatalok jelentkezését is, akik megmutathatják mit tudnak.

Az Alba Fehérvár a sportos progam mellett tombolasorsolással is készül, amelynek szintén értékes nyereményei lesznek.

A versenyekre jelentkezni a lentebb látható Facebook-posztban leírtak szerint lehet.