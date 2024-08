Rendelkezik tapasztalattal a Fiorentina ellen, hiszen annak idején a Debrecennel a Bajnokok Ligája csoportkörében lépett pályára a firenzeiek ellen. Mennyire lepte meg a Puskás Akadémia jó teljesítménye?

– Amikor tizenöt évvel ezelőtt játszottunk a firenzeiekkel akkor egy kimagaslóan erős, sztárokkal teletűzdelt csapat volt. Nagyon jó mérkőzések voltak, ezek azok, amiért érdemes futballozni. A Puskás Akadémia játéka éppen ezért is meglepett, főleg, hogy egy ilyen nagy nevű, nemzetközi tapasztalattal rendelkező csapat ellen, ráadásul idegenben, 2-0-ra is vezetni tudott és végül egy döntetlent elért. Nem rossz ez a Fiorentina, azonban az edzőjük új, akit ráadásul én is ismerek, hiszen Palladinóval csapattársak voltunk még a Genoában, sőt egyszer szobatársak is. Azt el kell mondani, hogy az olasz fociban nincs már annyi pénz, mint annak idején amennyi volt, nincsenek talán akkor sztárok sem, ez viszont cseppet sem von le a Puskás Akadémia érdemeiből. Nagyon örültem a szép eredményüknek, büszket voltam rájuk.

Gólt is szerzett, nem csak itthon, hanem Firenzében is. Követni fogja a visszavágót?

– Nagyszerű érzés volt, az idegenbeli meg azért is, mert különleges hangulatú a firenzei stadion. Ez most is így volt a Puskásnál, a TV képernyőn keresztül is érződött, viszont az biztos, hogy hazai pályán sem lesz ok a panaszra, hiszen a Pancho Aréna gyönyörű, telt ház is lesz, szóval minden adott a játékosoknak. Volt szerencsém korábban játszani a felcsúti stadionban, nagy élmény volt. Szívesen megnéztem volna én is a helyszínen az összecsapást, azonban ezt most nem tudtam megoldani, de a TV-n keresztül mindenképp szurkolok nekik, és bízom benne, hogy továbbjutnak és a következő meccsen már én is ott lehetek. Óriási fegyvertény lenne, ha le tudnák győzni a Fiorentinát, de úgy gondolom nem csak a Puskásnak, hanem az egész magyar labdarúgásnak is.

Bomba gólt lőtt a Fiorentinának 15 évvel ezelőtt Rudolf Gergely

Mekkora előny lehet a Puskás Akadémia számára, hogy összeszoktak a játékosok, és az edző is már hatodik idényét kezdte meg a kispadon?

– Ez mindenképp sokat dob a latba, hiszen itt van egy kialakult gerinc, megvannak azok az automatizmusok, megszokások, ami egy újonnan kialakult csapatnál még nincsenek. Ráadásul a játékosok is tudnak minőségi játékot nyújtani, itt külön kiemelném Nagy Zsoltot, aki válogatott formában futballozott az első összecsapáson és gólt is szerzett. Az olasz fociban nagyon taktikusak, fizikálisan is erősek, viszont az első meccsen is látszott, hogy a felcsútiak többször is a firenzeiek fölé tudtak nőni. Az biztos, hogy ez egy nehezebb meccs lesz és úgy érzem, a Fiorentina más felfogásban fog kifutni a pályára csütörtök este.