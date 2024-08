Cser-Palkovics András polgármester az éppen a csarnokban zajló közönségkorcsolyát is kiemelve, egy új korszak kezdetéről beszélt.

– Ez a sajtótájékoztató egy új időszak beharangozója, amiért sokan küzdöttek évtizedek óta, általában a magyar jégkorongsportban és azon belül a fehérvári hokiéletben is, hogy egy ilyen gyönyörű létesítménybe történt átköltözésről lehessen beszámolni. Joggal kérhette ez a város, ennek a városnak a sport- és kulturális élete, hogy egy ilyen arénával tudjunk gazdagodni. Ennek központja a jégkorongklub, és a jégkorongcsapat, amely a legtöbb eseményt és rendezvényt hozza majd az arénába. Most is egy nagyon jó csapat formálódik, mert miközben meghatározó légiósokkal is rendelkezik, egy nagyon erős magyar mag is jellemzi, ami a válogatott gerincét is adja. És igazán örömteli, hogy ez a csapat a Bajnokok Ligájában szerepel.

A polgármester elmondta, egyáltalán nem mindegy, hogy mindez mennyi néző előtt történik, de ezen a téren sincs ok panaszra, hiszen várakozások fölötti, több mint 2000 bérlet máris gazdára talált, amivel már most a Raktár utcai átlag fölött járnak. Várhatóan bőven 3000 felett lesz a nézőszám, ami az egyik leglátogatottabb sportklubbá teszi a Volánt. A CHL szigorú technikai követelményeinek még minimálisan meg kell felelni, de a klubbal és a városfejlesztéssel közösen elvégzik a munkákat, így a legprofesszionálisabb körülmények között indulhat az idény.

Gál Péter Pál elnök már inkább a közeljövőről, és az augusztus 23-i felkészülési mérkőzésről szólt néhány szót.

– Egyre közeledik a nagy nap, amikor megmutathatja magát a Volán a szlovák bajnok Nitra ellen. Néhány éve elképzelhetetlennek tartottuk, hogy az aktuális szlovák bajnok örömmel mond igen egy ilyen felkérésre, de ez is egyfajta elismerése az itt folyó munkának. Én nem szoktam elvárásokat támasztani, de most kivételesen két célt tűztem ki magunk elé. Szakmailag folytatni szeretnénk azt a sorozatot, hogy a Fehérvár playoffba jut az ICEHL aktuális szezonjában. A másik, hogy a szezon végére érjük el a 4000 fős átlagnézőszámot. Ez a kettő nyilván szorosan összefügg, mert a jó szakmai munka, ha versenyképes csapatunk van, az nézőket vonz.

Szakmai oldalról Szélig Viktor, a klub általános menedzsere értékelt.

– A múlt sikereiből nem lehet megélni, fel van adva a lecke. Ebben az a jó, hogy a csapat magasra rakta a lécet. A BL önmagában nagy teljesítmény, igazi elit mezőny, és őszintén szólva mi sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő után újra ott lehetünk a küzdelmekben. A két évvel ezelőtti szerepléshez képest az a nagy különbség, hogy szűkűlt a mezőny, sokkal magasabb lesz a színvonal. Olyan mezőnyben kell helytállni, ahol az európai klubrangsorban az 1., 2., 7., 12., 14. és a 48. helyezett klub ellen lépünk jégre. Nem csak élmény és tapasztalat lesz a csapatnak, de a szurkolóknak is jó lehetőség hogy lássák a kontinens elitjét.

Szélig Viktor elmondta, hogy jól halad a felkészülés, a két mostani csehországi meccs arra szolgált, hogy a csapat felvegye a tempót, és felkészüljön a Bajnokok Ligája rajtra. Az arénának köszönhetően sokkal jobbak a körülmények. a külföldiek akik most jöttek, nagyon elismerően nyilatkoznak a csarnokról.

Az általános menedzser azt is elárulta, hogy folytatódik a stratégia építkezés, és sikerült tovább erősíteni a csapaton, mégpedig azzal, hogy a csapatkapitány Hári János szezon végén lejáró szerződését további négy évvel meghosszabbították. A közeljövő célja az, hogy a csapat többi fontos tagjával is korai tárgyalásokat kezdjenek.