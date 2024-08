Csongvai Áron végig a pályán volt, de érthetően ő is kritikusan és elkeseredetten értékelte a találkozót.

– Nehéz találkozón vagyunk túl, de erre számítottunk is, tudtuk, hogy a visszavágón is ugyanúgy erős ellenfél lesz az Omonia, csakúgy, mint az odavágón. Próbáltunk úgy kimenni az elő perctől kezdve, hogy itthon játszunk és nekünk kell kezdeményezőbbnek lenni, sokkal inkább mint idegenben, hiszen hátrányban is voltunk. De sajnos nem így alakult, különösen az első félidőben nem voltunk elég élesek a párharcokban, nem nyertünk meg elég második labdát. Nem voltunk benne annyira a mérkőzésben, amennyire kellett volna, és ezt meg is büntették rögtön egy góllal. Ami elég komoly döfés volt a párharcot nézve. A félidőben a mester is próbálta kicsit felrázni a csapatot, és úgy is jöttünk ki, hogy nincs veszítenivalónk, mindent meg kell tennünk azért, hogy valahogy megpróbáljuk megfordítani az összecsapást. Talán támadásban pozitívabb képet is mutattunk és voltak helyzeteink is, de összességében sajnos reális eredmény született. Bármennyire nagy a csalódottság most – hiszen nagyobb céljaink voltak, attól függetlenül, hogy tudtuk, nagyon nehéz dolgunk lesz –, de sajnos ez most nem így alakult. Viszont menni kell tovább, ugyanúgy hétvégén jön a következő bajnoki, ráadásul itthon játszunk, szóval menni kell tovább előre. Mostantól ezt félre kell tenni, ez most már történelem. Mindenképp meg kell szerezni hétvégén a három pontot – értékelt a fiatal középpályás.