– Egészen hihetetlen, ami az utazás során másodszor is megtörtént velünk, ilyen késésre szerintem nem lehet felkészülni. Nagyon későn érkeztünk meg szerdán a szállodába, de bízom benne, hogy ez nem lesz hatással a játékunkra és a játékosaink ki tudják magukat pihenni. Sikerült feltérképeznünk az ellenfelünket, hiszen bár a bajnokság náluk még nem kezdődött el, a felkészülési meccseiken kívül volt már két tétmérkőzésük a nemzetközi kupában. Látjuk, hogy nagyon agresszívan letámadnak, támadásban nagyon gyors játékosaik vannak, jól egy az egyeznek. Más a stílusuk, mint az előző, azeri ellenfelünknek, próbálnak játszani, keresni a játékosaikat és egy az egy elleni szituációkat kialakítani mind a szélen, mind a pálya közepén. Nekik ez lesz a második hazai meccsük az új vezetőedzőjükkel és az új csapatukkal, egy nagyon nehéz mérkőzést várok egy erős ellenféllel szemben – nyilatkozta Pető Tamás vezetőedző az Omonoia FC elleni Konferencia Liga-odavágó előtt.

– Miután legutóbb is így jártunk, nem azt mondom, hogy nem lepődtem meg, de tudtunk mit kezdeni a helyzettel. A csapat jól tudja feldolgozni ezeket a problémákat, a csapattársaimon sem láttam, hogy nagyon megzavarta volna őket mindez. Most is – ahogy a múltkor is – délelőtt volt edzés, akkor bejött, remélem most is sikerrel vesszük ezt az akadályt. Ha további párhuzamot szeretnék vonni az azeri meccsünkkel, akkor ott is nagyon meleg volt, de nem nagyon foglalkoztunk az időjárással, nekünk most csak a mérkőzésre kell koncentrálnunk. Ismerkedtünk a délelőtti edzésen a pályával, felkészültünk a mérkőzésre, nagyon remélem mindenki koncentráltan fog beleállni a meccsbe. Tisztában vagyunk az ellenfél képességeivel, feltérképeztük őket, tudjuk hogy ők a ciprusi bajnokság egyik sikercsapata, eredményes csapat, de nem feltett kézzel érkeztünk. Mindenképpen szeretnénk megmutatni miért jutottunk el idáig. Remélem, hogy stabil, biztos védekezéssel tudunk előrukkolni és a helyzetkihasználásunk is jó lesz – mondta Spandler Csaba a délelőtti edzés után.