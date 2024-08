– Speciális mérkőzés lesz a vasárnapi, hiszen a nyáron volt mozgás a két klub között, edzői és játékosfronton is. Nem altathat el minket az a tény, hogy az Újpest nem tudott nyerni az első két bajnokiján, ráadásul ők játszanak hazai pályán, valamint csütörtök este mi még nemzetközi kupameccset játszottunk, ami nem könnyíti meg a dolgunkat, de a csapat mentalitását, hozzáállását és lelkesedését látva bizakodva várom a mérkőzést. Korábban játékosként szerepeltem az Újpestben, így van érzelmi kötődésem hozzájuk is, de az első fehérvári kinevezésem alkalmával is meccseltem már ellenük, a múltat teljesen félre tudom tenni erre a meccsre. Mindkét csapatban vannak olyan játékosok, akik játszottak a másik oldalon is, de sportemberként egy meccs erejéig ezt mindenkinek félre kell tennie. Biztos vagyok benne, hogy ellenfelünk és az edzőjük is nagyon motivált lesz, de állunk elébe a kihívásnak, és mi is legalább olyan motiváltan fogunk pályára lépni. A regenerációra helyeztük a hangsúlyt pénteken és szombaton, az Omónia elleni meccs fizikailag sokat kivett a játékosokból, de azért edzettünk keményen a felkészülés alatt, hogy ez a kettős terhelés ne okozzon problémát. Bízom benne, hogy ez nem lesz befolyásoló tényező a vasárnapi találkozón – nyilatkozta a csapat honlapjának Pető Tamás vezetőedző.