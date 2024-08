Az 1-0-s ciprusi vereség után Pető Tamás, a fehérváriak vezetőedzője, nem volt csalódott.

– Azt kaptuk, amire számítottunk, az Omónia nagyon jó csapat, a keretében kiváló játékosok szerepelnek. Amire mi készültünk, a szélről érkező beadásokra és az egy az egy elleni játékokra, azt nagyrészt sikerült levédekeznünk. Az első 15 percben nagy nyomást helyeztek ránk, azt sikerült túlélnünk. Voltak az első félidőnek olyan periódusai, amikor átvettük az irányítást. Ettől függetlenül be kell vallani, hogy szerencsénk is volt, hiszen sok helyzetet alakított ki a ciprusi csapat. A második félidőben két olyan játékost kellett becserélnünk, akik két napja vannak velünk, ebben volt egy kis rizikó, de úgy gondolom, hogy mindketten nagyon jól teljesítettek. A második félidőben is nagy nyomás nehezedett ránk és az egyetlen hibánkat, amikor nem tudtunk levédekezni egy beadást, könyörtelenül kihasználták. Összességében nagyon elégedett vagyok a csapatommal, főleg azt figyelembe véve, hogy előző nap 16 órát utaztunk. Büszke vagyok minden játékosomra, szerintem kihoztuk ebből a meccsből a maximumot – nyilatkozta a vezetőedző.

Az egyik említett frissen érkezett, és mégis lehetőséget kapó Ivan Milicevic, hálás volt a lehetőségért.

– Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy már a mai mérkőzésen bemutatkozhattam a csapatban. A szünetben azt kérte tőlem a vezetőedző, hogy legyek minél közelebb az emberemhez és a beadási kísérletekhez védekezésben, valamint próbáljam segíteni a szélen a támadásainkat. Azt gondolom, az első félidőben jól játszottunk, a másodikban elkövettünk néhány hibát, bízom benne, hogy hazai pályán jobban tudunk majd teljesíteni, szeretnénk megfordítani a párharcot – értékelt az új balhátvéd.

A csapat sokat nem pihenhet, vasárnap 18 órakor már egy pikáns párharc vár rájuk Újpesten, ahol a vezetőedző a Fehérváron is jól ismert Bartosz Grzelak.