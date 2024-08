A FEHA19-re kőkemény ellenfelek várnak a lengyel tornán, hiszen a szlovákiai Trencsén városából érkező HK Dukla Trencín, az olasz korosztályos szelekció, valamint a lengyel ifjúsági válogatott ellen kell majd jégre lépnie Kari Haakana együttesének. Egy ilyen rangos megmérettetés remek felkészülést jelent majd a szezon kihívásaira.

– Az utóbbi hetekben a védekező harmadot és kihozatalokat gyakoroltuk. Ezekre szeretnénk most is fókuszálni. Ezen kívül a csapat meghatározta a saját értékeit, a cél az, hogy ezek szerint cselekedjünk és az említett játékelemek minél jobban működjenek – mondta Fekete Gergő, a csapat pályaedzője a torna előtt.

Az első meccsen a HK Dukla Trencín ellen kezdtek a fehérvári fiatalok, és az első harmadban a szlovákok elképzelése érvényesült, háromszor is bevették a FEHA19 kapuját. A második húsz percben a Dukla ismét háromszor talált be, ám érkezett a fehérvári részről is egy válasz, Bánfalvi Kristóf helyezett fonákkal a kapuba. A záró játékrészben a szlovákok már nem találtak be, ellenben Rákosi Lázár igen, így 6-2 a vége. A meccs igen parázs hangulatban zárult, a végső dudaszó előtt két perccel verekedés miatt állították ki Bánfalvi Kristófot és Ruppert Áront, de a lefújás után is többen keveredtek hosszadalmas ökölharcba.

Folytatás csütörtökön az olasz korosztályos válogatott ellen.

HK Dukla Trencín – FEHA19 6-2 (3-0, 3-1, 0-1)