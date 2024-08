A felcsútiak fiú U17-es csapata Kiss Márton vezetésével a Topolya ellen lépett pályára és kapott ki 3-1-re, míg a leány U15-ös gárda a Slovan Bratislavától kapott ki 4-2-re úgy, hogy a félidőben még 2-0-ra vezetett.

A vereségekkel szemben azonban sokkal több volt a siker a hétvégén a Puskás Akadémiánál. Az U19-es együttes a Spartak Trnava ellen diadalmaskodott 1-0-ra, míg ugyanennek a korosztálynak a leány csapata a Slovan Bratislavát verte 6-0-ra. Hasonlóan simán nyertek az U14-es lányok is, akik a Muraszombatot verték 4-0-ra.

Az utánpótlás csapatok mellett a felnőtt női NB I-ben szereplő együttes is pályára lépett, amely riválisát, az Astra HFC-t verte 5-0-ra. A találkozón kétszer is beköszönt a frissen szerzett Knezsevics, de mellette Tanaskovics, Nagy és Szurovceva is eredményes volt.

– Végig uraltuk a találkozót, voltak tetszetős, szép megoldásaink. Az öt góllal elégedettek lehetünk – nyilatkozta a találkozót követően a puskasakademia.hu-nak Halászi Kinga vezetőedző. A tréner hozzátette, az volt a legfontosabb számukra, hogy gyakorolják a saját játékukat, a találkozó pedig tökéletesen szolgálta a felkészülésüket.