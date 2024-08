A szervezők célja annak idején egy olyan bajnokság felépítése volt, amelyben a résztvevő labdarúgók úgy érezhetik, hogy egy komoly verseny részesei, és profi, kulturált és igényes körülmények között focizhatnak.

A bajnoki küzdelmek lebonyolítási formája is bizonyítja, hogy sikeres kezdeményezésről van szó, hiszen az előző évi kiírásban közel ötven csapat vett részt a különböző osztályokban, és ez a szám most is meg lehet, sőt talán túl is szárnyalhatja. Ezeken kívül terveznek egy utánpótlás bajnokságot az U-17-es korosztályú labdarúgók számára, valamint a 40 év felettieknek öregfiúk pontvadászatot is kiírhatnak.

A mérkőzéseken a játékosok „X” vagy „K” – játékengedéllyel léphetnek pályára. A bajnokságban bárki jogosult szerepelni, aki az adott mérkőzés napján betöltötte a 16. életévét. A bajnokság minden osztályában korlátozás nélkül szerepelhetnek nagypályás amatőr bajnokságokban igazolt játékosok, valamint szerepeltethetők a nagypályás profi bajnokságok igazolt játékosai is.

A nevezési díj összege az I. osztály és II. osztály/Alap osztály, és a III. osztályban egyaránt 130 ezer forint, melynek legalább az 50%-át a nevezés határidejéig az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága számlájára kell utalni. Feltétlenül fontos, hogy a bajnokságba csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása a MLSZ, illetve az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága felé. A nevezési díj tartalmazza a pályabérletet, és a játékvezetői költségeket.

Az átigazolási időszak nyáron 2024. augusztus 26. és szeptember 27. között lesz esedékes, míg a téli időszakban 2025. január 6.-2025. január 31-ig tart majd.

A bajnokság őszi időtartama: 2024. szeptember 30–tól december 31.-ig, míg a tavaszi szezon 2025. január 1.–től 2025. június 30.

A játékszabályok tekintetében az „MLSZ Kispályás Labdarúgás játékszabály” című dokumentumban foglaltak érvényesek. A verseny jegyzőkönyvbe beírt 12 fő cserejátékos közül 12 fő játékos cserélhető a mérkőzéseken. Amennyiben egy csapat nem áll ki egy mérkőzésre, úgy a Kispályás Bizottság a vétlen