Ez utóbbin vesz részt a gárdonyi csapat is. A felkészülésbe nagyon jól illeszkedik a hagyományos orosházi torna, amit idén augusztus 21-25. között rendeznek, Orostherm Kupa néven. A tornán három korosztályban versenyeznek a csapatok. A sort a fiatalok nyitják, az U18-as fiúk és U18-as lányok léptek először a parkettre augusztus 21-22. között.

Augusztus 23. és 25. közötti tornára az Eötvös csarnokban viszont már hét NB I/B-s csapat és egy NB II-es gárda nevezett. A torna lebonyolítása az előző évekhez képest nem változott. Párosítások szerint zajlanak a mérkőzések, így naponta egy meccse lesz az együtteseknek. A Gárdony-Pázmánd NKK pénteken a Mohács ellen kezdi meg a küzdelmeket.

– Az elmúlt felkészülési mérkőzés óta a hangsúly főleg az új taktikai elemek elsajátításán volt, ezért is várjuk az előttünk álló hétvégét, ahol visszajelzést kaphatunk majd, hogy hol tartunk magunkhoz és a többi csapathoz képest is. Az edzések úgy gondolom jó hangulatban teltek, ami nem ment a munka rovására, így bizakodva várom az előttünk álló időszakot. A lányok is már ki vannak éhezve a mérkőzésekre, ami remélhetőleg ezután a torna után csak fokozódni fog a szezon kezdetéig – nyilatkozta a torna előtt Major Dávid vezetőedző.

Résztvevők

Borsod SK-Miskolc

Szent István SE

ENUSE

Mohács TE

FTC U20

Szent István SE II. (Hajdúnánás SK helyett)

Gárdony-Pázmánd NKK

Zengő Alföld Orosházi KA

Menetrend

2024. augusztus 23. péntek | Eötvös csarnok

10:00 SZISE - FTC U20 (1.)

12:00 ENUSE - SZISE II. (2.)

14:00 Zengő Alföld Orosházi KA - Borsod SK-Miskolc (3.)

16:00 Mohács TE - Gárdony-Pázmánd NKK (4.)

2024. augusztus 24. szombat | Eötvös csarnok

10:00 1. mérkőzés győztese - 2. mérkőzés győztese (5.)

12:00 1. mérkőzés vesztese - 2. mérkőzés vesztese (6.)

14:00 3. mérkőzés győztese - 4. mérkőzés győztese (7.)

16:00 3. mérkőzés vesztese - 4. mérkőzés vesztese (8.)

2024. augusztus 25. vasárnap | Eötvös csarnok

10:00 6. mérkőzés vesztese - 8. mérkőzés vesztese (7-8. hely)

12:00 6. mérkőzés győztese - 8. mérkőzés győztese (5-6. hely)