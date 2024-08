A lap úgy tudja, a szerdai Sumqayit FK elleni mérkőzésen lépett pályára utoljára a Vidiben Schön Szabolcs, akinek átigazolásáról már megszületett a szóbeli megállapodás. A 23 esztendős futballista a hír szerint a jelenleg az angol harmadosztályban szereplő, korábban a Premier League-ben is futballozó, négyszeres FA-kupa győztes Bolton Wanderersnél folytatja pályafutását.

A The Bolton News volt az első, amely megírta hogy a Bolton egy Konferencialiga-selejtezős csapattól igazolhat játékost. Schönnek 2025 nyarán járna le a szerződése a Vidinél, amely így most még értékesíteni tudja a 2022-ben az FC Dallastól érkező játékos játékjogát. Korábban a német másodosztályú Darmstadt is érdeklődött iránta, viszont az angolok lesznek a végső befutók.

Schön Szabolcs az elmúlt két évben 57 mérkőzésen lépett pályára a Fehérvár FC-ben amelyeken 4 gólt és 11 gólpasszt jegyzett.