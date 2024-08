„Isten hozott Laci papa” – megható, szervezett fogadtatásban részesült a magyar evezős ifi válogatott Ferihegyen. A felirat Illés Lászlót, a Velencei-tavi és Balatoni Evezős SE vezetőedzőjét, a címeres mezes női kétpárvezős csapat trénerét várta. A táblát unokája készítette.

„Meghatódtam, így még soha nem vártak minket” – idézi fel a landolást követő pillanatokat Illés László.

A Velencei-tavi válogatott küldöttség tíz napot töltött Ontario tartomány déli részén, a Niagara vízeséstől nem messze, St. Catharines-ben. Nem csak a versenyzés, a helyszín, a környék is óriási élményeket szolgáltatott. Augusztus 20-án az Államalapítás ünnepét az egyik magyar közösséggel és a helyi magyar főkonzullal ülték meg, a viharos szél miatti szünetet kihasználva a többi között a Niagarához is eljutottak.

Forrás: Czucz Bálint/Magyar Evezős Szövetség

Ami a versenyzést illeti, a női kétpár a kilencedik helyen zárt, az előfutamból nem sikerült a továbbjutás, de a reményfutamban és a középdöntőben is nagyot mentek a lányok!

– A saját hajónkat nem vittük ki, ezért kint béreltünk. Viszont az másféle gyártmány volt, mint a miénk, egy olyan, amiben teljesen máshogy kell evezni. Az előfutamban nem is sikerült teljesen megszokniuk, de a reményfutamban már jól ment alattuk. A középfutamban már egy olyan típust eveztek, amilyen a sajátunk itthon. Bejött a számításunk: bár nem jutottak tovább, a világ idei negyedik legjobb idejét húzták az U19-es mezőnyben. Csak másfél másodperccel maradtak le az A döntőbe jutásról.

Forrás: Czucz Bálint/Magyar Evezős Szövetség



A cél a legjobb hat közé jutás volt, ami végül nem sikerült, de nem csalódott a csapat.

– A lányoknak mindig azt mondom: mindent szeretnénk megnyerni, de nem tudunk mindent, mert előfordul, hogy mások jobbak nálunk. De ha úgy szállnak ki a hajóból, hogy mindent beleadtak, és a legtöbbet hozták ki magukból, akkor mindegy hányadik helyen végzünk. Így is fejezték be a versenyzést a B döntőben. A kinti szurkolók mentalitása is ezt tükrözte, mindenkit biztattak, és megtapsoltak.