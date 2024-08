A fiatal támadó nagyszerűen szállt be a szombati, DVTK elleni mérkőzésbe, hiszen négy perccel becserélése után megszerezte élete első NB I-es gólját, amivel előnyhöz juttatta a székesfehérváriakat.

– Nagyon boldog voltam, örülök, hogy a második meccsemen sikerült betalálnom. Kint voltak a szüleim is, ennek nagyon örültem. A legfontosabb azonban az, hogy a csapatot ezzel a góllal sikerült győzelemhez segítenem – mondta lapunknak Babos Bence. Hozzátette, szerencsére akik a padról beszálltak hozzá tudtak tenni a meccshez, mind ő, mind pedig Katona Mátyás, ezzel pedig sikerrel vették az első hazai meccsüket az NB I-ben. Arról is beszélt, reméli az idény során minél több lehetőséget kap, mind a bajnokságban, mind a nemzetközi kupában és így gólokkal, gólpasszokkal tudja segíteni majd a gárdát, amelynek úgy érzi jó szezonja lesz.

A pihenésre nem volt sok ideje a Vidinek, hiszen csütörtökön már Cipruson lép pályára az Omonoia FC ellen a Konferencia Liga-selejtező harmadik körének első mérkőzésén.

– Nem érzem azt, hogy fáradt lenne a csapat. Mindenki meg fogja kapni a lehetőséget, remélem én is, és mindenki tud majd élni vele. Mindenképp nyerni szeretnénk Cipruson, ami nem lesz könnyű feladat, de ha odatesszük magunkat és koncentrálunk, valamint kompaktak leszünk akkor ez sikerülhet – folytatta a 20 esztendős támadó.

Az Omonoia FC számára ez lesz a harmadik tétmérkőzés az idényben, eddig csak a Konferencia Liga-selejtezőjében kellett játszaniuk, a ciprusi bajnokság még nem indult el. A sorozat előző körében a grúz Torpedi Kutaisi ellen magabiztos, kettős győzelemmel mentek tovább 5-2-es összesítéssel.

A mértékadó transfermarkt.de adatai alapján a ciprusi együttes értéke 20,9 millió euró. Az igen nagy, 36 fős keret átlagéletkora 24,9 év, míg a játékosok 58,3 százaléka, azaz 21 fő légiós. Legértékesebb futballistájuk az idén nyáron szerződtetett 31 esztendős, izraeli-román kettős állampolgár Omer Atzili a maga 2 millió eurós értékével. Mellette érdemes lesz figyelni Senou Coulibalyra is, aki duplázni tudott a Torpedi Kutaisi elleni hazai mérkőzésen, de Mariusz Stepinski is veszélyes lehet, aki koábban a Serie A-ban és a Ligue 1-ben is játszott.